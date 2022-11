"W czwartek po południu kurs EUR/PLN spadł poniżej 4,70 i generalnie można powiedzieć, iż posiedzenie RPP wraz z jego przekazem tylko w niewielkim stopniu osłabiło polską walutę. Jest to o tyle ciekawe, gdyż w ostatnim czasie pożyczanie złotego i ewentualna gra na spadki było wyraźnie tańsze, a pomimo tego złoty się umacniał" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, to pokazuje, że złoty w ostatnim czasie zyskał mocne wsparcie ze strony pozytywnych trendów globalnych.

"Od kilku tygodni widzimy rosnący popyt na aktywna ryzykowne, w tym akcje, obligacje korporacyjne, surowce przemysłowe i waluty rynków wschodzących. Co ciekawe waluty naszego regionu były jednymi z najmocniejszych w tym kwartale w relacji do USD" – powiedział Budzicki.

Zdaniem ekonomisty, dzięki poprawie globalnych nastrojów kurs EUR/PLN w krótkim terminie powinien się trzymać poniżej 4,70.

"Przed silniejszą aprecjacją złotego względem euro powinny natomiast zatrzymywać techniczne wsparcia znajdujące się w okolicach 4,65-4,66" – dodał.

"Krótkoterminowo pozytywny wpływ na PLN mają także zaskakująco niższe od oczekiwań dane o inflacji z USA, co zdecydowanie ogranicza oczekiwania na dalsze mocne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych" – powiedział ekonomista.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w październiku wzrosły o 7,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +7,9 proc. rdr i +0,6 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 6,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +6,5 proc. rdr.

O godzinie 16.39 kurs EUR/PLN spada o 0,44 proc. 4,6882, a USD/PLN zniżkuje o 1,98 proc. do 4,6108.

Na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 1,58 proc. do 1,0170.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu również ma miejsce pozytywny okres. Krzywe dochodowości w tym tygodniu spadły o ok. 100 pb. i cała krzywa znajduje się poniżej poziomu 8 proc. Lepsze wyceny długu wynikają moim zdaniem przede wszystkim z ostatniej decyzji RPP, a także częściowo ze spadków rentowności na rynkach bazowych" – powiedział strateg PKO BP.

Zdaniem eksperta, przestrzeń do spadków krótkiego końca krzywej powoli się wyczerpuje.

"Rynek zaczął wyceniać tyko jedną podwyżkę stóp o 25 pb. w ramach obecnego cyklu w Polsce, a tym samym moim zdaniem rentowności krótkoterminowych obligacji powinny się konsolidować w okolicach 7,5 proc." – dodał.

"W przypadku 10-letnich papierów, spadki rentowności mogą się zatrzymać w okolicach 7 proc. Taki ruch wspierać będą cztery czynniki. Pierwszy to ograniczona podaż na rynku pierwotnym w bieżącym roku, drugi, to duży napływ środków z tytułu zapadających obligacji i wypłaty odsetek. Trzecim czynnikiem wzmacniającym dług są sugestie prezesa NBP o zawieszeniu cyklu podwyżek stóp przez RPP. Ostatni, czwarty, pozytywny czynnik to ograniczenie potencjału do dalszego wzrostu rentowności na rynkach bazowych, który powinien zostać wzmocniony przez czwartkowy odczyt CPI z USA" – podsumował ekspert PKO BP.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych bardzo mocno spadają aż o 28 pb. do 3,859 proc., a niemieckich idą w dół o 19 pb. do 1,989 proc.

czwartek czwartek środa 16.43 10.06 19.09 EUR/PLN 4,6896 4,7247 4,7121 USD/PLN 4,6079 4,7305 4,6985 CHF/PLN 4,7674 4,7966 4,7743 EUR/USD 1,0177 0,9987 1,0029 PS1024 7,110 7,355 7,730 DS0727 7,42 7,63 7,92 DS0432 7,25 7,43 7,67

