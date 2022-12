Złoty w środę ok. 17 umocnił się w stosunku do dolara, za którego trzeba było zapłacić blisko 4,47 zł. Kurs złotego do franka i euro prawie się nie zmienił w ciągu dnia.

Kurs złotego w środę ok. 17 prawie nie zmienił się w ciągu dnia w stosunku do euro, które kosztowało 4,69 zł (zyskało niespełna 0,1 proc.). Także kurs franka szwajcarskiego praktycznie nie zmienił się w ciągu dnia i wynosił nieco ponad 4,75 zł. Złoty zyskał za to do dolara, który osłabił się o 0,3 proc. i kosztował blisko 4,47 zł. Rano ok. godz. 9 euro kosztowało 4,69 zł, dolar był wyceniany na 4,49 zł, a kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,76 zł.