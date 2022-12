W poniedziałek po godz. 17.40 euro umacniało się do złotego o ponad 0,22 proc. Europejska waluta była wyceniana na blisko 4,68 zł. Polska waluta traciła także w poniedziałek po południu do franka szwajcarskiego (blisko 0,25 proc.), który kosztował prawie 4,74 zł. Złoty nieznacznie zyskiwał natomiast do dolara (o ok. 0,3 proc.), który kosztował ponad 4,41 zł.

