W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec euro o 0,36 proc., do 4,78 zł, wobec dolara o 0,30 proc. do 4,47 zł, a o 0,30 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,84 zł.

W piątek około godziny 17.15 euro kosztowało 4,77 zł, dolar 4,47 zł, a frank szwajcarski 4,84 zł.