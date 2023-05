Reklama

"Sesja poniedziałkowa jest kolejną, w czasie której złoty się umacnia. Dodatkowo notowania EUR/PLN otworzyły się luką w dół, co pokazuje, że dotychczasowy trend pozostaje silny, pomimo że złoty umocnił się od połowy kwietnia o ok. 20 gr. W poniedziałek kurs EUR/PLN porusza się nawet poniżej 4,51 i rynek próbuje forsować coraz to niższe poziomy" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Jak wskazał ekspert, powodów umocnienia złotego może być kilka.

"O ile początek tego ruch z kwietnia br. jest zrozumiały, bo wynikał ze zmian fundamentalnych na rachunku obrotów bieżących, to ta najnowsza +runda+ umocnienia złotego liczona od weekendu majowego zaczyna być zastanawiająca. Oczywiście rozumiemy, że perspektywy polskiego gospodarki są lepsze, to nie do końca jednak tłumaczy ten cały ruch. Naszym zdaniem fakt, że wyróżniamy się już nie na tylko na tle regionu, ale również na tle całego koszyka EM sugeruje nie do końca lokalny charakter tego ruchu" – powiedział.

W opinii ekonomisty być może pozytywnie na złotego działają perspektywy zmniejszenia napięcia geopolitycznego.

"Być może działa tutaj status waluty przyfrontowej, który do niedawna działał in minus, ale obecnie w obliczu początków ofensywy militarnej Ukrainy, a przede wszystkim mocnej ofensywy dyplomatycznej w Europie działa in plus. Być może inwestorzy interpretują to jako zmniejszenie napięcia geopolitycznego w Europie i szanse na realizację scenariusza pokojowego, co wspólnie z krajowymi czynnikami powodowałoby obecne umocnienie złotego" – dodał ekonomista Banku Millennium.

Z drugiej jednak strony ekonomista wskazał szereg czynników, które powinny osłabiać PLN.

"Prognozy Komisji Europejskiej przypomniały dzisiaj, że jeśli chodzi o polskie fundamenty, a konkretnie inflację, to sytuacja przyszłoroczna na tle Unii Europejskiej nie wygląda tak różowo. W ocenie KE będziemy się mierzyć z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej. To pokazuje, że wszystkiego (obecnej aprecjacji PLN – PAP) nie da się wytłumaczyć fundamentami" – powiedział Sutowicz.

"Dodatkowo złotemu ciążyć może spór w Trybunale Konstytucyjnym, co ma wpływ na przyszłość środków z KPO, a dodatkowo osłabiać złotego mogą kwestie okołobankowe jak choćby przyspieszenie wyroku TSUE czy też rosnące ryzyko kolejnych wakacji kredytowych" – dodał.

Ekspert wskazał, że w jego opinii przestrzeń do dalszego umacniania złotego jest już ograniczona.

"Na EUR/PLN jesteśmy jednak na ok. 15-miesięcznym minimum, a kolejnym technicznym celem mogą być okolice 4,4880. Naszym zdaniem jednak przestrzeń do dalszego umacniania złotego jest już ograniczona, choćby z tego względu, że czynniki fundamentalne są już +ograne+, a te najnowsze informacje z krajowego podwórka sprzyjające już nie są" – podsumował.

O godzinie 16.31 EUR/PLN spada o 0,22 proc. do 4,5088, a USD/PLN idzie w dół o 0,44 proc. do 4,1465. W tym czasie na rynkach bazowych dolar osłabia się, a kurs EUR/USD idzie w górę o 0,2 proc. do 1,0872.

RYNEK DŁUGU

"W poniedziałek na krajowym długu mają miejsce wzrosty rentowności, co nie szczególnie dziwi w kontekście tego co zadziało się w weekend, kiedy to ogłoszone zostało poluzowanie fiskalne. Trzeba jednak przyznać, że rosną również rentowności na rynkach bazowych. Tym samym obecny ruch jest wypadkową działania czynników zewnętrznych i krajowych" – wskazał Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

W jego opinii czynnik krajowy, w postaci ryzyka fiskalnego będzie w najbliższych miesiącach wzmagał się, ze względu na kalendarz wyborczy.

"O ile w średnim terminie rentowności naszym zdaniem powinny kontynuować trend spadkowy, to początek +licytacji+ związanej z kampanią wyborczą będzie skalę spadków ograniczał, a epizody coraz to nowych pomysłów wydatkowania, będą momentami korekty w tym trendzie spadków rentowności" – powiedział.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o 4,3 pb. do 3,506 proc., a niemieckich idą w górę o 3,9 pb. do 2,3055 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.33 09.40 15.45 EUR/PLN 4,5092 4,5107 4,5229 USD/PLN 4,1466 4,1476 4,1563 CHF/PLN 4,6337 4,6252 4,6396 EUR/USD 1,0875 1,0876 1,0882 PS0425 5,800 5,775 5,702 WS0428 5,807 5,771 5,666 DS1033 5,850 5,845 5,717

