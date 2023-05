Kurs złotego osłabi się przejściowo wobec euro do 4,6 w II kw. z uwagi na przejściowy wzrost awersji do ryzyka, natomiast w dłuższym okresie będzie się wzmacniał ze względu na oczekiwane ożywienie gospodarcze i wyniesie 4,54 na koniec tego i 4,45 na koniec przyszłego roku, prognozuje Credit Agricole Bank Polska. Dziś rano kurs wynosił ok. 4,5.

"Zrewidowaliśmy naszą prognozę kursu EURPLN. W ostatnich tygodniach kurs złotego umacniał się z uwagi na nasilenie oczekiwań rynkowych na obniżki stóp procentowych przez EBC i Fed w horyzoncie kilku kwartałów i związany z tym wzrost globalnego apetytu na ryzyko. Taka tendencja będzie pozytywna dla kursu złotego również w kolejnych miesiącach. Nadal jednak uważamy, że kurs EURPLN wzrośnie przejściowo na koniec II kw. br. (do 4,6) z uwagi na przejściowy wzrost awersji do ryzyka, co będzie spójne z prognozowanym przez nas spadkiem kursu EURUSD. Niemniej jednak w dłuższym okresie oczekujemy spadku kursu EURPLN ze względu na ożywienie wzrostu gospodarczego. Dodatkowym wsparciem dla złotego będą dobre dane dotyczące polskiego bilansu handlowego i salda obrotów bieżących. W rezultacie prognozujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,54 na koniec br. i 4,45 na koniec 2024 r." - czytamy w tygodniku ekonomicznym "MAKROmapa".

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5197 (umocnienie złotego o 1,1%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut rynków wschodzących, czemu sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. W środę doszło do korekty i osłabienia złotego, choć nie powrócił on do poziomów z początku tygodnia. Konferencja prasowa prezesa NBP miała ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty, podano także w raporcie.

