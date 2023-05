W czwartek po godz. 17.00 złoty staniał w stosunku do euro o 0,74 proc. do 4,55 zł. Polska waluta straciła także 1,42 proc. do dolara, za którego trzeba było zapłacić ponad 4,22 zł. Złoty staniał wobec franka szwajcarskiego o 0,57 proc. Szwajcarska waluta wyceniana była na ponad 4,66 zł.

W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego, a zyskała do franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,52 zł, frank szwajcarski 4,64 zł, a dolar – 4,17 zł.