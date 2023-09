W czwartek ok. godz. 7.00 złoty stracił 0,03 proc. w stosunku do euro, do 4,61 zł; 0,36 proc. wobec dolara amerykańskiego, do blisko 4,34 zł i 0,12 proc. względem franka szwajcarskiego, do prawie 4,82 zł.

W środę po południu euro kosztowało 4,62 zł, frank szwajcarski 4,82 zł, a dolar 4,31 zł.