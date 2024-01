Kurs euro do złotego

W ostatnich tygodniach kurs EUR/PLN pozostawał stosunkowo stabilny, oscylując w okolicach poziomu 4,35. Jesteśmy zdania, że także i w nadchodzącym czasie polska waluta zdoła w dużej mierze utrzymać mocną pozycję, nasz scenariusz bazowy zakłada jednak umocnienie dolara względem euro, co wspierałoby powrót pary EUR/PLN do okolic 4,40 na koniec pierwszego kwartału. Za prawdopodobną uznajemy również pewną realizację zysków na złotym przez inwestorów, co także oddziaływałoby w tym kierunku.

W najbliższych miesiącach będziemy koncentrować się przede wszystkim na polityce monetarnej, wszelkich publikacjach danych makroekonomicznych, a także na zmianach w zakresie cen regulowanych, mających znaczenie dla ww. polityki. Istotne dla złotego będą zarówno podejście RPP (w pierwszym kwartale nie oczekujemy kolejnych obniżek stóp, jak i dużych wolt, z uwagą przyglądać będziemy się jednak marcowemu posiedzeniu, które przyniesie nowe projekcje NBP), jak i sygnały płynące ze strony kluczowych globalnych banków centralnych. To, kiedy rozpoczną się obniżki stóp Fedu i EBC i jak szybko będą one postępować, powinno mieć niebagatelne znaczenie dla polskiej waluty.

Kurs EUR/USD

W pierwszych dniach 2024 r. dolar zyskuje względem euro, co wiążemy m.in. ze zmianą rynkowych oczekiwań wobec marcowej obniżki stóp Fedu. O ile rozpoczęcie cięć stóp procentowych przez Rezerwę Federalną już w marcu było pod koniec minionego roku w pełni przez rynek wycenione, o tyle aktualnie jego prawdopodobieństwo jest przez inwestorów szacowane na ok. 70%.

Biorąc pod uwagę solidny wzrost amerykańskiej gospodarki w ostatnim czasie oraz to, że pokonanie „ostatniej prostej” w walce z inflacją może okazać się dla Fedu najcięższym odcinkiem żmudnej trasy, taki ruch wydaje nam się całkowicie uzasadniony. Pomimo ostatnich gołębich sygnałów płynących ze strony prezesa Powella, nie uważamy obniżki stóp w marcu za prawdopodobną, stawiając jako scenariusz bazowy ruch w dół dopiero w czerwcu. Mając to na uwadze, widzimy przestrzeń do tego, aby dolar w kolejnych miesiącach nieco się umocnił.

Jednocześnie uzasadnione byłoby naszym zdaniem rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego wcześniej, aniżeli za oceanem – w kwietniu. Sytuacja w strefie euro dalece odbiega od tego, co obserwujemy po drugiej stronie Atlantyku. Cieszą spadki bazowej miary inflacji, niepokoi zaś aktywność gospodarcza. Po publikacji danych PKB za czwarty kwartał ubiegłego roku faktem może stać się techniczna recesja. To stwarza dla EBC warunki do cięć stóp procentowych.

Aktualnie rozbieżność między implikowaną rynkowo sumą cięć obu banków w 2024 r. jest bardzo niewielka (rynek spodziewa się ok. 145 pb. obniżek Fedu oraz ok. 140 pb. ze strony EBC) i może naszym zdaniem ulec zmianie w kierunku, który nie sprzyjałby euro.

Kurs USD/PLN

Osłabienie pary EUR/USD oddziaływałoby oczywiście w kierunku wzrostu pary USD/PLN. Poza samą kwestią arytmetyki (kurs USD/PLN otrzymujemy przez podzielenie kursu EUR/PLN przez EUR/USD), należy podkreślić, że złoty przeważnie niekorzystnie reaguje na mocniejszego dolara oraz słabsze euro. Siła amerykańskiej waluty wspiera odwrót od bardziej ryzykownych aktywów, do jakich złotego można poniekąd zaliczyć.

Poniżej prognozy Ebury dla par USD/PLN, EUR?PLN oraz EUR/USD na 2024 rok:

Autor: Michał Jóźwiak – analityk Ebury