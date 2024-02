Polska waluta w poniedziałek ok. godz. 7.15 osłabiła się wobec euro o 0,12 proc., do 4,33 zł, wobec dolara spadła o 0,03 proc. do 4,01, a w stosunku do franka szwajcarskiego, straciła na wartości o 0,1 proc., do 4,59 zł.