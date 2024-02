We wtorek ok. 16.50 wspólna waluta umacniała się do złotego o 0,7 proc. do 4,34 zł. Również dolar zyskiwał na wartości (ponad 1,2 proc.) i był wyceniany na 4,05 zł. Polska waluta pozostawała stabilna do franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,56 zł.

We wtorek ok. godz. 7.30 euro kosztowało 4,30 zł, frank 4,56 zł, a dolar 4 zł.