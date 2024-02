W czwartek ok. godziny 7.20 złoty osłabił się w porównaniu do głównych walut. Względem dolara osłabił się o 0,1 proc., do 4,05 zł, w stosunku do euro o 0,09 do 4,34 zł, a w porównaniu do franka szwajcarskiego o 0,16 proc., do 4,57 zł.

Złoty w środę ok. godz. 17 euro kosztowało nieco ponad 4,34 zł, dolar – 4,05 zł, a frank szwajcarski 4,57 zł. (PAP)