W poniedziałek ok. godz. 7.40 złoty umacniał się o 0,04 proc. wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,56 zł

Polska waluta osłabiała się do euro o 0,10 proc., do 4,34 zł, oraz do dolara amerykańskiego o 0,03 proc., do 4,02 zł.

W piątek po południu euro kosztowało 4,33 zł, dolar - 4,03 zł, a frank szwajcarski - 4,57 zł.