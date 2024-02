W piątek ok. godz. 7.40 euro drożało o 0,20 proc., do 4,34 zł; frank szwajcarski zyskiwał 0,18 proc. i kosztował 4,58 zł a kurs dolara rósł o 0,30 proc. do 4,04 zł.

W czwartek po południu euro kosztowało ponad 4,34 zł, dolar - niespełna 4,04 zł, a frank szwajcarski - 4,58 zł.

