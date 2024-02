Złoty we wtorek po południu wzmocnił się w stosunku do głównych walut. Euro taniało o 0,12 proc. i ok. godz. 17.20 kosztowało 4,32 zł, dolar tracił blisko 0,55 proc. i kosztował niecałe 3,99 zł, a frank szwajcarski taniał prawie 0,2 proc. i był wyceniany na blisko 4,53 zł.

Złoty we wtorek rano osłabił się w stosunku do głównych walut. Ok. godz. 7.00 euro kosztowało blisko 4,33 zł, dolar – niecałe 4,02 zł, a frank szwajcarski blisko 4,55 zł.