Czy 29 marca 2026 roku jest niedziela handlowa?

Tak! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy jest zawsze handlowa. Ponieważ w 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia, to właśnie 29 marca sklepy będą otwarte bez ograniczeń. To idealna okazja, by bez pośpiechu skompletować świąteczny koszyk, kupić prezenty dla bliskich czy uzupełnić domowe zapasy przed nadchodzącymi dniami wolnymi.

Gdzie zrobimy zakupy 29 marca?

Tego dnia nie musisz szukać otwartej żabki czy stacji benzynowej. Otwarte będą wszystkie największe sieci handlowe i dyskonty, w tym:

Supermarkety i dyskonty: Biedronka, Lidl, Dino, Netto, Kaufland, Auchan, Carrefour.

Market budowlane i domowe: Castorama, Leroy Merlin, IKEA, Obi.

Galerie handlowe: Wszystkie butiki, drogerie (Rossmann, Hebe) oraz punkty usługowe w dużych centrach handlowych będą pracować w standardowych godzinach niedzielnych.

Kiedy kolejne niedziele handlowe w 2026 roku?

Rok 2026 jest wyjątkowy, ponieważ kalendarz przewiduje aż 8 niedziel handlowych (o jedną więcej niż zazwyczaj, ze względu na przesunięcie handlu z Wigilii). Oto terminy, które warto zapisać w kalendarzu:

25 stycznia,

29 marca (ta najbliższa!),

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

13 grudnia,

20 grudnia,

27 grudnia.

Ważne! Co z Wielką Sobotą?

Pamiętaj, że choć 29 marca kupisz wszystko bez problemu, to w kolejną sobotę (4 kwietnia - Wielka Sobota) handel będzie prawnie ograniczony. Tego dnia sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00. Dlatego warto wykorzystać handlową niedzielę 29 marca, aby uniknąć przedświątecznej gorączki i gigantycznych kolejek w ostatniej chwili.

W jakich godzinach będą otwarte sklepy 29 marca?

Mimo że 29 marca 2026 roku jest niedzielą handlową, godziny pracy poszczególnych placówek mogą się różnić od tych w dni powszednie. Większość dużych sieci, takich jak Biedronka, Lidl, Netto czy Kaufland, zazwyczaj otwiera swoje drzwi o 8:00 lub 9:00 i prowadzi sprzedaż do 21:00 lub 22:00. Warto jednak trzymać rękę na pulsie - w niedziele handlowe bezpośrednio poprzedzające Wielkanoc, najwięksi gracze rynkowi często decydują się na wydłużenie godzin pracy nawet do 23:00, aby rozładować przedświąteczne kolejki. Z kolei galerie handlowe (np. Westfield Arkadia, Galeria Krakowska czy Posnania) będą działać w standardowym niedzielnym rytmie, zazwyczaj od 10:00 do 20:00 lub 21:00.

Na jakie promocje warto polować w tę niedzielę?

Niedziela 29 marca to idealny moment na "polowanie". Sieci handlowe wykorzystują ten dzień, by przyciągnąć klientów przed szczytem wielkanocnych zakupów. Czego możemy się spodziewać?

Akcje 2+1 gratis na produkty suche i konserwy (majonezy, chrzany, mąki).

Wielkie obniżki na mięsa i wędliny, które mają zachęcić do wcześniejszego zapełnienia zamrażarek.

Promocje na słodycze i artykuły dekoracyjne, w tym kultowe czekoladowe zające i baranki.

Rabaty w sklepach budowlanych i ogrodniczych - marzec to czas wiosennych porządków, więc Castorama czy OBI mogą kusić zniżkami na kwiaty cebulowe, narzędzia i farby.

Czy zakupy 29 marca będą droższe?

Warto pamiętać, że inflacja i sezonowy wzrost cen warzyw czy jajek przed Wielkanocą to norma. Dlatego niedziela handlowa 29 marca to ostatni moment, by skorzystać z "cen zamrożonych" w gazetkach promocyjnych, które zazwyczaj kończą się tuż przed samym Wielkim Tygodniem. Jeśli planujesz zakup produktów o długim terminie ważności, zrób to właśnie w tę niedzielę.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o niedzielę handlową 29 marca 2026

Czy 29 marca 2026 wszystkie sklepy będą otwarte? Tak, to ustawowa niedziela handlowa, więc galerie i markety pracują normalnie.

Czy kolejna niedziela (5 kwietnia) też jest handlowa? Nie, to Pierwszy Dzień Wielkanocy, sklepy będą zamknięte.

Do której godziny trwa handel 29 marca? Zazwyczaj do 21:00/22:00, ale markety często wydłużają godziny przed świętami.