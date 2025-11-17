Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jest kluczowym elementem gminnego systemu gospodarowania odpadami. Jest to specjalnie wyznaczone i zorganizowane miejsce, do którego mieszkańcy, w ramach uiszczanej opłaty za śmieci, mogą bezpłatnie dostarczać odpady, których ze względu na ich charakter lub wielkość, nie wolno wrzucać do standardowych pojemników domowych. Obowiązek utworzenia i utrzymywania PSZOK spoczywa na każdej gminie w Polsce.

Głównym zadaniem PSZOK jest zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami przyjęcia tak zwanych odpadów problemowych, co zapobiega powstawaniu nielegalnych wysypisk. Do PSZOK przyjmuje się wiele materiałów, w tym przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), elektrośmieci (zużyty sprzęt elektroniczny i AGD), chemikalia i odpady niebezpieczne (np. farby, przeterminowane leki), zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe, często w ograniczonych, z góry ustalonych limitach ilościowych. Mieszkańcy muszą pamiętać, że odpady muszą być dostarczone w formie posegregowanej i zabezpieczonej, a placówki te zazwyczaj nie przyjmują odpadów zmieszanych ani pochodzących z działalności gospodarczej.

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK w Gminie Dobroń

Urząd Gminy Dobroń informuje o wprowadzeniu modyfikacji w sposobie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2025 roku.

Zimowa przerwa w przyjmowaniu bioodpadów

Najważniejszą zmianą jest tymczasowe wstrzymanie przyjmowania bioodpadów w okresie od 1 grudnia 2025 roku do 15 marca 2026 roku. Jest to coroczna przerwa zimowa, wynikająca bezpośrednio ze specyfiki i technologii przetwarzania tego typu surowców. Z tego powodu gmina apeluje do mieszkańców o uwzględnienie tej daty przy planowaniu prac porządkowych.

Zasady odmowy przyjęcia odpadów w PSZOK

Jednocześnie należy pamiętać, że chociaż PSZOK jest przeznaczony do odbioru niemal wszystkich rodzajów śmieci, nie zawsze jest zobowiązany do ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia bioodpadów następuje szczególnie w dwóch sytuacjach: