Termin, który często był nie do uratowania

Nowelizacja przewiduje rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów: sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie spadku najbliższej rodziny na formularzu SD-Z2. Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku i – jeśli zostanie zachowany – pozwala uniknąć podatku od dziedziczonego majątku - wyjaśnia gazetaprawna.pl. Problem w tym, że dziś urząd skarbowy nie ma żadnej możliwości przywrócenia tego terminu, nawet jeżeli podatnik miał ku temu poważne, niezawinione powody: chorobę, pobyt w szpitalu, brak wiedzy o nabyciu spadku czy zwykłe, ale niezawinione niedopatrzenie.

Po zmianach taka szansa wreszcie się pojawi. Podatnik będzie mógł wystąpić o przywrócenie terminu, a urząd – po zbadaniu, czy uchybienie rzeczywiście nie nastąpiło z jego winy – będzie mógł go odtworzyć. Przepisy przejściowe przewidują, że przywrócenie będzie możliwe, jeśli nabycie spadku nastąpi po wejściu nowelizacji w życie. Co istotne, urząd będzie mógł zareagować także w tych przypadkach, w których w dniu wejścia w życie nowych przepisów sześciomiesięczny termin jeszcze nie zdążył upłynąć.

Drugą ważną zmianą jest doprecyzowanie momentu powstania obowiązku podatkowego. Obecnie obowiązek ten powstaje już w chwili przyjęcia spadku — co w praktyce bywa kompletnie niezauważalne. Wielu podatników nie wie, że jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku, prawo traktuje ich jako tych, którzy spadek przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza. I to właśnie ta chwila uruchamia obowiązek podatkowy.

Po zmianie ustawodawca chce, by moment ten był jasny i bezdyskusyjny. Obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem, albo też w momencie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Oznacza to, że podatnik nie będzie musiał obawiać się, że fiskus uzna za kluczowy moment, o którym sam zainteresowany nie miał zielonego pojęcia.

Kiedy przepisy staną się faktem?

Ustawa trafi teraz do Senatu, a po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw zmiany wejdą w życie po czternastu dniach.