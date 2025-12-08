Decyzja rządu w sprawie waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok

Rząd ogłosił rozporządzenie w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2026, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, wywołując duże zainteresowanie wśród seniorów, ekonomistów i uczestników dialogu społecznego, ponieważ dotyczy ono przyszłej sytuacji finansowej milionów świadczeniobiorców. Decyzja ta zakłada przeprowadzenie waloryzacji na poziomie minimalnym określonym ustawą, czyli będzie ona wynosiła inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia osiągniętego w roku 2025.

Istota mechanizmu waloryzacji świadczeń

Wskaźnik waloryzacji jest kluczowym mechanizmem mającym na celu ochronę siły nabywczej świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że ma on zabezpieczać emerytów i rencistów przed spadkiem realnej wartości ich dochodów w warunkach wzrostu cen. Corocznie jest on wyliczany na podstawie średniorocznej inflacji oraz powiększenia o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Brak porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego

Brak uzgodnienia wspólnego stanowiska w Radzie Dialogu Społecznego, pomimo spotkań Zespołu ds. budżetu oraz posiedzenia plenarnego w czerwcu i lipcu 2025 roku, zobowiązał Radę Ministrów do samodzielnego wydania rozporządzenia w tej sprawie, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w artykule 89 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wskaźnik waloryzacji na 2026 rok. Uzasadnienie wyboru ustawowego minimum

Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przygotował projekt, uzasadnia wybór ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu płac, trudną sytuacją makroekonomiczną kraju, prognozami inflacyjnymi, koniecznością utrzymania dyscypliny fiskalnej w obliczu zwiększonych wydatków, np. na obronność, oraz niestabilnością globalnej sytuacji gospodarczej.

Wskaźnik emerytur i rent na 2026 rok. Konsekwencje dla emerytów i rencistów

W praktyce oznacza to, że przewidywane podwyżki świadczeń w marcu 2026 roku będą miały umiarkowany charakter i prawdopodobnie będą niższe niż rekordowe waloryzacje z lat 2023 i 2024, kiedy to wskaźniki przekraczały 14 proc., co może być rozczarowujące dla seniorów w obliczu rosnących kosztów życia. Ostateczny wskaźnik waloryzacji, który zostanie ogłoszony na początku 2026 roku, będzie zależał od rzeczywistych danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu płac za rok 2025- przykładowo, jeśli inflacja wyniesie 5 proc., a realny wzrost płac 2 proc., waloryzacja wyniesie 5,4 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2026 - podsumowanie

Mechanizm ustalania wskaźnika opiera się na sumie inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu płac odnotowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Na rok 2026 rząd prognozuje inflację na poziomie około 5 proc. oraz uwzględnia wspomniany 20 proc. udział wzrostu wynagrodzeń, co łącznie daje przewidywany wskaźnik waloryzacji wynoszący około 4,88–4,9 proc. Przykładowo, osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3000 zł brutto może spodziewać się wzrostu o około 115 zł brutto, przy czym ogólny średni wzrost kwoty "na rękę" szacowany jest w przedziale od 70 do 150 zł, zależnie od wysokości bazowego świadczenia. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny, po czym podwyżka zostanie zrealizowana automatycznie w marcu 2026 roku.