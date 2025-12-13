Kalendarz grudniowych niedziel handlowych

W 2025 roku zakupy zrobimy w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Pierwszą niedzielą handlową będzie 7 grudnia 2025 roku, rozpoczynając intensywny sezon polowania na prezenty i dekoracje świąteczne. Drugą niedzielą handlową jest 14 grudnia 2025 roku, który będzie szczytem sezonu zakupowego i idealnym momentem na uzupełnienie braków. Ostatnia niedziela handlowa przypada na 21 grudnia 2025 roku i jest to ostatni dzwonek na zakupy, szczególnie spożywcze i te robione na ostatnią chwilę. Warto zapisać te daty, aby optymalnie rozłożyć świąteczną gorączkę zakupów i uniknąć tłumów.

Dlaczego aż trzy niedziele handlowe jeszcze w 2025 roku? Nowelizacja przepisów

Ta zmiana jest bezpośrednim skutkiem nowelizacji ustawy wprowadzającej zakaz handlu w Wigilię (24 grudnia) po godzinie 14:00 (lub ustanawiającej ją dniem ustawowo wolnym od pracy w pełnym wymiarze, co jest postulowane). Aby zrekompensować konsumentom krótszy czas na zakupy tuż przed świętami i rozładować potencjalny chaos, ustawodawca zdecydował się na dodanie trzeciej niedzieli handlowej. To strategiczne posunięcie ma rozłożyć ruch klientów na dłuższy okres, co jest korzystne zarówno dla kupujących (mniej tłumów), jak i dla handlu (szansa na zwiększenie obrotów, rozłożenie pracy).

Co z pracownikami handlu?

Warto podkreślić, że nawet przy trzech niedzielach handlowych, prawo chroni pracowników. Zgodnie z przepisami, pracownik może świadczyć pracę maksymalnie w dwie niedziele handlowe w danym miesiącu. Za pracę w niedzielę pracownikowi należy się inny dzień wolny.

Jak wykorzystać dodatkowy czas? Porady zakupowe

Trzy niedziele handlowe to doskonała okazja, aby spokojnie podejść do przedświątecznych przygotowań. 7 grudnia warto skupić się na prezentach, które wymagają dłuższego namysłu – elektronika, większe zabawki, odzież. To dobry moment na skorzystanie z promocji. W 14 grudnia przychodzi czas na dekoracje i artykuły wyposażenia domu, a także na sfinalizowanie zakupów prezentów, które nie dotarły na czas w pierwszym tygodniu. 21 grudnia, w ostatnią niedzielę, idealnie jest uzupełnić produkty spożywcze o dłuższym terminie ważności oraz zakupić choinkę i inne świeże artykuły. Pamiętaj! Mimo trzech niedziel handlowych, Wigilia 24 grudnia 2025 r. będzie dniem wolnym od pracy dla handlu (lub sklepy będą otwarte tylko do godziny 14:00, jak w poprzednich latach przed nowelizacją). Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę!

Trzy niedziele handlowe w grudniu 2025 - podsumowanie najważniejszych informacji