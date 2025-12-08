Emerytura honorowa dla stulatków – szczegółowe zasady i wysokość świadczenia

Świadczenie określane jako emerytura honorowa wynosi 6589,67 zł i taka kwota utrzyma się do marca 2026 roku. Prawo do otrzymania tych środków ma każda osoba, która osiągnęła wiek stu lat. Jest to jedyny warunek uprawniający do przyznania tego dodatku.

Zmiany w waloryzacji świadczenia honorowego

Wcześniej, w tym jeszcze w 2024 roku, obowiązywała zasada, zgodnie z którą raz przyznana kwota świadczenia pozostawała niezmieniona przez cały okres jego pobierania. Sytuacja uległa zmianie od roku 2025, kiedy to wprowadzono nowe przepisy, które zniosły mechanizm "zamrażania" wysokości emerytury honorowej. Obecnie jej kwota zbliża się do 6600 zł. Aktualnie waloryzacja emerytury honorowej obejmuje wszystkich jej beneficjentów, co oznacza, że każdego roku, w marcu, otrzymują oni podwyżkę. Pierwsza taka waloryzacja miała miejsce w tym roku. Osoby, którym świadczenie to przyznano rok wcześniej, odczuły wzrost o 343,5 zł, co odpowiada rocznej różnicy w kwocie świadczenia. Beneficjenci, którzy zaczęli pobierać pieniądze w latach wcześniejszych, otrzymali odpowiednio wyższe podwyżki. Na przykład osoby uprawnione do świadczenia od 2023 roku uzyskały od marca 2025 roku wzrost kwoty o 1050 zł.

Wypłata świadczenia honorowego

Każda osoba, która dożyła stu lat i pobiera już podstawową emeryturę, ma przyznawany ten wysoki dodatek automatycznie. Kluczowe znaczenie ma wyłącznie wiek uprawnionego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca te środki bez względu na dotychczasowy staż pracy czy posiadane prawa do innych świadczeń - wypłata następuje z urzędu po przekroczeniu setnego roku życia. Emerytura honorowa jest wypłacana nie tylko przez ZUS, ale również przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Tylko te stuletnie osoby, które nie pobierają żadnego świadczenia ani z ZUS, ani z KRUS, muszą samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę emerytury honorowej. Dopiero po dopełnieniu tego formalnego zgłoszenia mogą liczyć na rozpoczęcie wypłat. Jeśli osoba ta nie jest w ewidencji ZUS ani KRUS jako świadczeniobiorca, żadna z tych instytucji nie rozpocznie wypłaty emerytury honorowej po przekroczeniu przez nią stu lat bez uprzedniego złożenia wniosku.

Czy świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc?

Świadczenie honorowe, o ile zostało przyznane, jest wypłacane co miesiąc jako dodatek do standardowej emerytury lub renty. Przysługuje ono wszystkim obywatelom Polski, którzy osiągnęli wiek 100 lat.

Czy świadczenie honorowe wlicza się do dochodu?

Świadczenie honorowe dla stulatków jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (np. dopłat do pobytu w domach opieki). Pomimo wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wyłączyć to świadczenie z dochodu, obecne przepisy ustawy o pomocy społecznej wciąż je uwzględniają z powodu braku wyraźnego wyłączenia ustawowego.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Od świadczenia honorowego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba spełnia warunki do więcej niż jednego świadczenia honorowego, przysługuje jej tylko jedno z nich.

Świadczenie honorowe netto - na rękę

Nie da się podać jednej stałej kwoty netto świadczenia honorowego, ponieważ jest ono wypłacane w kwocie brutto, od której potrącane są podatki i składki. Wysokość brutto wynosi 6589,67 zł miesięcznie (obowiązuje od 1 marca 2025 roku), a dla nowych stulatków od 1 stycznia 2025 roku wynosiła 6246,13 zł. Ostateczna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej odbiorcy.

Emerytura honorowa - najczęściej zadawane pytania