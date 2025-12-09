500 plus dla małżeństw. Od kiedy? Co wiadomo o pomyśle? Czy świadczenie wejdzie w życie?

Petycja obywatelska, która została złożona w Sejmie kilka miesięcy temu, proponuje przyznanie 500 złotych małżeństwom o długim stażu. Według inicjatorów tego pomysłu, pary te często borykają się z trudnościami finansowymi, ponieważ ich dochody nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków, takich jak rachunki, zakupy czy koszty leczenia.

Reklama

500 plus dla małżeństw. Dla kogo?

Badania wykazują, że małżeństwa, które przetrwały ponad pięćdziesiąt lat, są jedną z najuboższych grup społecznych w Polsce. Propozycja przekazywania dodatkowych pieniędzy właśnie dla nich wynika właśnie z tej obserwacji. Autorzy petycji podkreślają, że trzynasta i czternasta emerytura nie wystarczają, by zapewnić seniorom odpowiednie wsparcie. Dodatkowe środki dla osób starszych, często zmagających się z problemami finansowymi i zdrowotnymi, mogłyby znacząco poprawić ich sytuację materialną. Zwolennicy tego typu świadczeń uważają je również za rodzaj nagrody za długotrwałe małżeństwo.

Od kiedy 500 plus dla małżeństw?

Petycja nie określa konkretnych propozycji w tej kwestii. Omawiano możliwość ustanowienia systemu wsparcia co miesiąc, analogicznie do obecnych świadczeń na dzieci. Jednak szczegółowe ustalenia pozostają w gestii parlamentarzystów.

Aby zrealizować projekt w praktyce, konieczne jest przyjęcie nowej ustawy lub zmiana jednej z istniejących, które dotyczą polityki senioralnej rządu. Zdaniem posłów z poprzedniej kadencji z komisji zajmującej się petycjami, istotne jest określenie liczby małżeństw o długim stażu w Polsce oraz szacowanie kosztów. Obecnie więc nie ma planów wprowadzenia takiego dodatku.

Jaka kwota świadczenia?

Planowano, aby kwota, którą otrzymywałyby małżeństwa, miała wzrastać wraz z długością ich stażu - na przykład 500 zł po 50 latach małżeństwa, 550 zł po 55 latach małżeństwa i 600 zł po 60 latach małżeństwa. Jednak propozycja ta nie zdobyła poparcia. Tak więc kwota zyskała potoczną nazwę 500 plus, mimo że nie nawiązuje do wysokości wypłaty.