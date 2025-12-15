Eksport wzrósł o 2,8 proc. r/r do 304,3 mld euro w okresie styczeń-październik 2025 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 5,4 proc. r/r i wyniósł 309,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 5,1 mld euro (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 2,3 mld euro), podano.

"Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu - październiku 2025 r. wyniósł 340 mld USD, a import 345,6 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 5,6%, a w imporcie o 8,2%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,6 mld USD (w analogicznym okresie 2024 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

wartość zmiana rdr mld EUR proc. saldo handlu zagranicznego -5,1 - eksport 304,3 2,8 import 309,3 5,4 mld USD proc. saldo handlu zagranicznego -5,6 - eksport 340 5,6 import 345,6 8,2

Rośnie wymiana handlowa z Niemicami

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 2 proc. r/r i wyniósł 81,9 mld euro w styczniu-październiku 2025 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 4,1 proc. r/r do 59,4 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-październikiem 2024 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 26,9%, a w imporcie spadł o 0,2 pkt proc. do 19,2%. Dodatnie saldo wyniosło 95,5 mld zł (25,1 mld USD, 22,5 mld euro), wobec 100,1 mld zł (25,3 mld USD, 23,2 mld euro) przed rokiem, podał Urząd.

Do tych państw eksportujemy mniej

"W styczniu-październiku br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano w większości przypadków wzrosty eksportu, za wyjątkiem spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 1,3 proc.), Włoch (o 0,9 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 0,1 proc.). W imporcie również dominowały wzrosty, a spadki odnotowano jedynie w obrotach z Francją (o 0,6%) oraz Belgią (o 0,1%)" - czytamy w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,9% eksportu ogółem (wobec 66,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem - 61,5% (wobec 61,3%), podał także Urząd.