Nowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami od 2025 roku

Z początkiem 2025 roku wprowadzono nowe świadczenie skierowane do osób z niepełnosprawnościami, nazwane dodatkiem dopełniającym.Jest to pomoc finansowa dostępna również dla rolników. Dodatek ten ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla uprawnionych, a jego wypłatą zajmuje się zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), choć to ZUS rozpatruje prawo do jego przyznania.

Kryteria otrzymania dodatku dopełniającego

KRUS wypłaca dodatek dopełniający wyłącznie tym osobom, które jednocześnie mają prawo do pobierania renty socjalnej, wypłacanej w zbiegu z rolniczą rentą rodzinną, oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Należy podkreślić, że w przypadku tych beneficjentów dodatek ten został wypłacony z wyrównaniem obejmującym okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku, a pierwsze przelewy z KRUS nastąpiły w maju bieżącego roku.

Chociaż KRUS pełni funkcję płatnika tego świadczenia, to ZUS jest odpowiedzialny za rozpatrywanie i przyznawanie prawa do tej pomocy finansowej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku samej renty socjalnej. Osobami, które bezwzględnie muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku, są te, które na dzień 1 stycznia 2025 roku nie posiadały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ich dotychczasowe orzeczenie wygasło. Wniosek o przyznanie dodatku dopełniającego kieruje się do ZUS, a niezbędne jest wypełnienie formularza EDD-SOC (wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej), który jest dostępny w placówkach ZUS oraz online na stronie zus.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku, a także dodatkową dokumentację medyczną. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, pocztowo, lub wygodnie online poprzez system PUE/e-ZUS. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, licząc od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku pozytywnej decyzji, dodatek dopełniający zostanie przyznany od miesiąca, w którym wnioskodawca spełnił wszystkie wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wysokość dodatku dopełniającego

Wysokość dodatku podlega corocznej waloryzacji przeprowadzanej w marcu. Od 1 stycznia 2025 roku dodatek dopełniający wynosił 2520 złotych brutto. Po marcowej waloryzacji, czyli od 1 marca 2025 roku, KRUS lub ZUS wypłaca to świadczenie w wysokości 2610,72 złotych brutto. Należy mieć na uwadze, że od kwoty dodatku potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, dodatek dopełniający, podobnie jak renta socjalna, podlega potrąceniom i ewentualnemu postępowaniu egzekucyjnemu.

Maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego wynosi 500 złotych. W praktyce, osoby uprawnione, na przykład, do renty socjalnej oraz świadczenia uzupełniającego, tracą prawo do świadczenia uzupełniającego w miesiącu przyznania dodatku dopełniającego. Dzieje się tak, gdy łączna kwota wszystkich otrzymywanych świadczeń przekroczy pułap 2552,39 złotych brutto, obowiązujący od 1 marca 2025 roku.