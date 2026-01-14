Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2026 roku a sytuacja finansowa seniorów

Rozpoczęcie 2026 roku przyniosło istotną zmianę w strukturze wynagrodzeń w Polsce, wynikającą z kolejnej waloryzacji płacy minimalnej. Zmiana ta ma bezpośredni i pozytywny wpływ na sytuację finansową dużej grupy osób starszych, które mimo przejścia na emeryturę decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej. Statystyki wskazują, że obecnie średnio co siódmy polski emeryt łączy pobieranie świadczenia z pracą zarobkową, co czyni tę grupę społeczną istotnym beneficjentem rządowych decyzji płacowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obsługujący łącznie ponad sześć milionów emerytów, odnotowuje stały wzrost liczby osób ubezpieczonych z tytułu dodatkowego zatrudnienia, na przykład na podstawie umowy o pracę.

Reklama

Reklama

Nowa stawka najniższej krajowej w 2026 roku i jej wpływ na portfele pracujących emerytów

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2026 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone na poziomie 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł brutto w porównaniu do stawki obowiązującej w poprzednim okresie. Dla setek tysięcy seniorów, którzy wykonują pracę opłacaną według stawek minimalnych, przekłada się to na realny wzrost dochodów netto, które obecnie wynoszą około 3606 zł na rękę. Pierwsze wypłaty uwzględniające tę podwyżkę trafią na konta uprawnionych pracowników jeszcze przed końcem stycznia. Skala zjawiska jest znacząca, gdyż dotyczy około 850 tysięcy osób, które oprócz emerytury posiadają dodatkowy tytuł do ubezpieczeń.

Rosnąca aktywność zawodowa seniorów w Polsce oraz statystyki ZUS

Dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzają wyraźny trend wzrostowy w zakresie zatrudnienia osób w wieku poprodukcyjnym. Od 2015 roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się o ponad połowę, osiągając wzrost na poziomie niemal 52 procent. Porównując dane historyczne, w 2018 roku pracowało niespełna 750 tysięcy seniorów, podczas gdy w 2023 roku liczba ta przekroczyła już 854 tysiące. Obecnie na każdych tysiąc emerytów przypada średnio 136 osób aktywnych zawodowo. Większość tej grupy, bo blisko 58 procent, stanowią kobiety, a statystyczny pracujący emeryt ma nieco ponad 67 lat. Jednym z kluczowych czynników motywujących tę grupę do pozostania na rynku pracy jest właśnie dynamicznie rosnąca płaca minimalna.

Dynamika zmian minimalnego wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni ostatnich lat

Analiza stawek najniższej krajowej w ostatnich kilku latach ukazuje wyjątkowo szybki wzrost płac w polskiej gospodarce. Jeszcze w 2020 roku płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto, by rok później wzrosnąć do 2800 zł, a w 2022 roku przekroczyć barierę 3000 zł. Kolejne lata przyniosły jeszcze bardziej zdecydowane kroki, w tym dwukrotne waloryzacje w ciągu roku, co doprowadziło stawkę do poziomu 4300 zł brutto w drugiej połowie 2024 roku oraz 4666 zł brutto w roku 2025. Ostateczne ustalenie kwoty na poziomie 4806 zł brutto w 2026 roku stanowi zwieńczenie tego wieloletniego trendu, który znacząco poprawił standard życia osób najmniej zarabiających, w tym dużej części pracującej populacji seniorów.