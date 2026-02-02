W styczniu 2026 r. zainaugurowano działalność Komisji ds. Rynku Finansowego przy Business Centre Club. Jej celem jest ułatwianie firmom dostępu do kapitału, wspieranie dialogu z rynkiem i regulatorami oraz edukacja w zakresie nowoczesnych form finansowania. Zapytaliśmy przewodniczącą Komisji ds. Rynku Finansowego Business Centre Club dr Monikę Gorgoń o relacje między bankami a finetechami.

Współpraca zamiast wojny

Na wstępie przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że dyskusja o relacjach między bankami a fintechami nie powinna być ujmowana wyłącznie w kategoriach konkurencji.Transformacja cyfrowa sektora finansowego, napędzana rozwojem innowacji technologicznych oraz rosnącą rolą sztucznej inteligencji, prowadzi bowiem obecnie do głębokich i trwałych zmian w funkcjonowaniu rynku. W praktyce oznacza to, że obecnie każda instytucja finansowa – niezależnie od formy czy skali działalności – nie dysponuje alternatywą wobec rozwoju kompetencji technologicznych, co można realizować wewnętrznie lub świadomie budując współpracę z zewnętrznymi fintechami, wdrażając nowoczesne rozwiązania cyfrowe - przekazała Goroń.

Technologia, zaufanie i pieniądz w jednym układzie

Wskazała, że z perspektywy rynku nie ma kluczowego znaczenia wskazywanie „zwycięzcy”. Jak mówiła, istotna jest bowiem zdolność podmiotów finansowych do łączenia innowacyjnych rozwiązań z wysokimi standardami bezpieczeństwa, stabilnością operacyjną oraz trwałym zaufaniem klientów. Te aspekty wymagają nieuchronnie zintegrowania nowoczesnych technologii, a rynek finansowy skłaniać się będzie ku podmiotom, które wdrożą rozwiązania będące odpowiedzią jednocześnie na potrzeby klientów jak i współczesne wyzwania i zagrożenia - powiedziała.W jej ocenie finansowanie przedsiębiorstw, szczególnie w warunkach podwyższonej niepewności gospodarczej oraz rosnącej skali zagrożeń wynikających z wykorzystania możliwości technologicznych, wymaga długoterminowego podejścia uwzględniającego integrację nowoczesnych rozwiązań przy uwzględnieniu realnego zrozumienia mechanizmów rynku finansowego.

Stabilność funkcjonowania i długofalowy rozwój instytucji finansowych wymagają połączenia świadomego zarządzania kapitałem oraz integracji nowoczesnych technologii z otoczeniem regulacyjnym i praktyką rynkową - podsumowała ekspertka.