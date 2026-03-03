Abonament RTV w 2026 roku – ile wynoszą opłaty?
Zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2026 roku abonament RTV wynosi:
- za radioodbiornik – 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie,
- za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie.
To kwoty podstawowe, ale w praktyce można zapłacić mniej, jeśli wybierze się odpowiedni sposób regulowania należności.
Niższe opłaty za abonament RTV 2026
Największą zniżkę można uzyskać, płacąc abonament z góry za cały rok. Warunek jest jeden, opłatę trzeba wnieść do 25 stycznia 2026 roku. W takim przypadku obowiązuje 10-procentowa zniżka, co oznacza, za radioodbiornik zamiast 114 zł zapłacimy 102,60 zł, za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy zamiast 366 zł zapłacimy 329,40 zł. Jednak 25 stycznia już za nami, co nie oznacza, że zniżki przepadły.
Abonament RTV - opłać do 25 marca, a dostaniesz zniżkę
Nie każdy chce lub może zapłacić za cały rok z góry. Dobra wiadomość jest taka, że zniżki obowiązują także przy opłatach za dłuższy okres niż jeden miesiąc. Kluczowa zasada jest taka sama:
- opłatę trzeba wnieść z góry i zawsze do 25. dnia miesiąca.
- Im dłuższy okres opłacimy jednorazowo, tym większa będzie oszczędność.
Za używanie odbiornika radiofonicznego, telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
- 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
- 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
- 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
- 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Przykładowo przy opłacie za radioodbiornik:
- za 2 miesiące – 18,40 zł,
- za 3 miesiące – 27,40 zł,
- 6 miesięcy – 54,10 zł,
- za 9 miesięcy – 81,50 zł.
Przy opłatach za telewizor lub zestaw telewizor + radio:
- za 2 miesiące - 59,20 zł,
- za 3 miesiące – 87,80 zł,
- za 6 miesięcy – 173,80 zł,
- za 9 miesięcy – 261,60 zł.
Ważne: Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.
Jak zapłacić za abonament RTV?
W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:
- w każdej placówce pocztowej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV-COF, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.
Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:
- w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.
- za pomocą Platformy Płatności - w celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko.
- w formie elektronicznego przelewu bankowego - w przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.
Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych w 2026?
Nie każdy musi płacić abonament, ale w wielu przypadkach zwolnienie trzeba zgłosić. Z opłat zwolnieni są m.in.:
- osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnienie obowiązuje z mocy prawa,
- seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza ustawowego progu (około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- osoby pobierające określone świadczenia socjalne.
Poza grupą 75+ większość osób musi złożyć oświadczenie i dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że formalnie abonament nadal jest naliczany.