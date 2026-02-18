Waloryzacja emerytur w marcu 2026 i kwota najniższej emerytury

W marcu 2026 roku seniorów czeka podwyżka. Przyjęty wskaźnik waloryzacji 5,3 proc. to dobra wiadomość dla domowych budżetów. Przełoży się on proporcjonalnie na wzrost każdego wypłacanego świadczenia. Po waloryzacji najniższa emerytura wzrośnie o 99,58 zł brutto, osiągając poziom 1978,49 zł.

Najwyższym świadczeniem uzupełniającym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2026 roku pozostaje dodatek dla inwalidów wojennych. Po marcowej waloryzacji o wskaźnik 5,3 procent, kwota ta wzrośnie do poziomu 1402,86 zł brutto miesięcznie. Jest to świadczenie przyznawane osobom, których niezdolność do pracy powstała w związku z działaniami wojennymi lub służbą w oddziałach partyzanckich. Co istotne, dodatek ten jest całkowicie zwolniony z opodatkowania, co oznacza, że kwota brutto jest identyczna z tą, która trafia na konto seniora. Warto dodać, że podobne zasady dotyczą osób represjonowanych, dla których dodatek kombatancki (366,68 zł) oraz dodatek kompensacyjny (55 zł) również ulegają podwyższeniu, tworząc łączny pakiet wsparcia przekraczający 400 złotych miesięcznie ponad podstawową emeryturę.

Podsumowując, w marcu 2026 roku kwoty dodatków dla osób szczególnie zasłużonych i poszkodowanych osiągną rekordowe poziomy:

dodatek dla inwalidy wojennego (całkowita niezdolność do pracy i egzystencji): wzrośnie do 550,02 zł brutto,

dodatek do renty inwalidy wojennego: To największy skok kwotowy - o 70,61 zł. Nowa stawka to aż 1 402,86 zł brutto.

Świadczenie dla sierot zupełnych, czyli wsparcie bez względu na wiek

Mało znanym, a niezwykle istotnym elementem systemu ubezpieczeń w 2026 roku jest dodatek dla sierot zupełnych. Przysługuje on każdej osobie pobierającej rentę rodzinną, której oboje rodzice nie żyją, bez względu na aktualny wiek beneficjenta. Oznacza to, że nawet senior pobierający rentę rodzinną po zmarłym małżonku może ubiegać się o to wsparcie, jeśli udokumentuje fakt bycia sierotą zupełną. Od 1 marca 2026 roku kwota tego dodatku wzrośnie do 689,17 złotych miesięcznie. Jest to świadczenie wypłacane "na osobę", co w praktyce oznacza, że jeśli w rodzinie jest kilka uprawnionych sierot, każda z nich otrzyma pełną kwotę dodatku do swojej części renty rodzinnej.

W 2026 roku ryczałt energetyczny staje się kluczowym wsparciem w walce z drożejącymi mediami. Po waloryzacji jego stawka wyniesie 336,16 zł miesięcznie i przysługuje on szerokiej grupie osób, w tym kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej oraz wdowom po nich. Kolejnym "zapomnianym" świadczeniem jest dodatek za tajne nauczanie, który w 2026 roku wzrośnie do 366,68 zł miesięcznie. Przysługuje on osobom, które w czasie okupacji prowadziły nauczanie na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym. Co ciekawe, w przypadku zbiegu uprawnień do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, seniorowi przysługuje tylko jedno z tych świadczeń - ZUS automatycznie wybiera to, które jest korzystniejsze lub wskazane przez wnioskodawcę.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń. Wypłacany jest osobom po 75. roku życia lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji od 1 marca 2026 dodatek wyniesie 366,68 zł brutto, a to oznacza zysk o 18,46 zł miesięcznie. Obecnie dodatek wynosi 348,22 zł brutto. Nowa kwota będzie wypłacana automatycznie, nie będą potrzebne wnioski.

Osoby posiadające status kombatanta lub ofiary represji mogą liczyć na waloryzację kilku składowych jednocześnie. Chodzi o trzy dodatki: dodatek kombatancki, który od marca 2026 wzrośnie z 348,22 zł do 366,68 zł brutto; dodatek kompensacyjny, który z poziomu 52,23 zł podskoczy do poziomu 55,00 zł brutto oraz o dodatek dla osób deportowanych, który wyniesie od 18,39 zł do 366,68 zł brutto (w zależności od czasu trwania represji).

Jak nie stracić dodatku, czyli pułapki formalne w 2026 roku

Większość wspomnianych dodatków nie jest przyznawana z urzędu, co stanowi największą barierę dla seniorów w 2026 roku. Aby otrzymać ryczałt energetyczny czy dodatek kombatancki, należy złożyć stosowny wniosek (najczęściej druk ZUS-ERK) wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia, taką jak zaświadczenie z Urzędu do Spraw Kombatantów lub wyrok sądu. Raz przyznany dodatek jest waloryzowany automatycznie co roku w marcu, więc senior nie musi ponawiać wniosku. Należy jednak pamiętać, że zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana organu wypłacającego emeryturę (np. przejście z ZUS do KRUS) wymaga poinformowania urzędu, aby ciągłość wypłat dodatków, które mogą łącznie wynieść nawet 16 000 złotych rocznie, nie została przerwana przez błąd proceduralny.

Czy dodatki do emerytury są opodatkowane?

Większość dodatków celowych, takich jak ryczałt energetyczny, dodatek kombatancki czy dodatek dla sierot zupełnych, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto podawana przez ZUS jest więc zazwyczaj kwotą netto.

Czy mogę pobierać jednocześnie kilka dodatków do emerytury?

Zasady łączenia są różne. Można łączyć dodatek pielęgnacyjny z ryczałtem energetycznym. Nie można jednak łączyć dodatku kombatanckiego z dodatkiem za tajne nauczanie - w takim przypadku wypłacane jest tylko jedno, wybrane świadczenie.

Gdzie sprawdzić, czy mam prawo do ryczałtu energetycznego?

Prawo to mają przede wszystkim kombatanci, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach oraz wdowy po nich. Szczegółową listę oraz status można zweryfikować na swoim profilu PUE ZUS lub w najbliższym oddziale ZUS.

Czy w 2026 roku muszę składać wniosek o waloryzację dodatku do emerytury?

Nie. Jeśli dodatek został już raz przyznany decyzją ZUS, jego wysokość zostanie automatycznie zaktualizowana od 1 marca 2026 roku o wskaźnik 5,3 procent. Nowa kwota pojawi się w decyzji waloryzacyjnej, którą ZUS prześle pocztą.

ZUS zazwyczaj wypłaca dodatki od miesiąca, w którym złożono wniosek. W niektórych przypadkach możliwe jest wyrównanie wsteczne, ale zazwyczaj nie przekracza ono 3 miesięcy. Dlatego kluczowe jest złożenie dokumentów natychmiast po nabyciu uprawnień.