Aktualne średnie ceny paliw w Polsce. Benzyna, olej napędowy, LPG. W najbliższych dniach ceny paliw pójdą w górę

W ostatnich dniach kierowcy mogli zauważyć na stacjach paliw wzrost cen – zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Obecnie średnie ceny w Polsce wynoszą:

Reklama

Pb95 – 5,65 zł/l

ON – 5,96 zł/l

LPG – 2,74 zł/l

Reklama

W porównaniu z poprzednim tygodniem benzyna zdrożała o 5 gr, olej napędowy o 3 gr, a LPG o 5 gr/l. Prognozuje się, że w najbliższych dniach ceny wzrosną jeszcze bardziej, szczególnie w przypadku oleju napędowego (ON). W dniach od 23 lutego do 1 marca jego cena może wzrosnąć nawet do 6,06 zł/l – to oznacza podwyżkę o kolejne 10 gr/l. Może to być jednak dopiero początek poważniejszych wzrostów cen.

USA wzmacniają obecność w regionie Zatoki Perskiej, Teheran i Rosja zapowiadają wspólne manewry. Napięcie na bliskim wschodzie powodem podwyżek cen paliw

Choć skala podwyżek na razie nie jest jeszcze znacząca, kierowcy powinni przygotować się na dalszy wzrost kosztów tankowania – ostrzegają eksperci: dr Jakub Bogucki oraz Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Wszystko ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

– Amerykanie wzmacniają swoją obecność militarną w rejonie Bliskiego Wschodu, sygnalizując gotowość do ataku na Iran. Ewentualny konflikt, jeśli doprowadzi do blokady cieśniny Ormuz – kluczowej drogi dla transportu surowca z rejonu Zatoki Perskiej – będzie podażowym szokiem dla rynku naftowego – czytamy w opracowaniu.

Eksperci porównują obecną sytuację do kryzysu z lat 70. - wywołanego kilkumiesięcznym embargiem na dostawy surowca. Jak zaznaczają, trudno jednak przewidzieć skutki ewentualnych wydarzeń, ponieważ byłaby to sytuacja bez precedensu.

Hurtowe ceny paliw szybują w górę. Porównanie cen benzyny oraz oleju napędowego od początku 2026 r.

Jak podaje Orlen, na dzień 21 lutego 2026 r. za m³ benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 należy zapłacić 4 467 zł. To wzrost o 223 zł w porównaniu z ceną z 1 stycznia br. oraz o 50 zł względem ubiegłego tygodnia.

W przypadku oleju napędowego jego cena hurtowa wynosi 4 768 zł za m³ – to o 292 zł więcej niż na początku roku oraz o 25 zł więcej niż w poprzednim tygodniu.

Wszystkie oczy skierowane w stronę Zatoki Perskiej. Ocena ekspertów w sprawie rynku paliw

Wzmacnianie obecności USA w regionie Zatoki Perskiej oraz ultimatum Donalda Trumpa w sprawie porozumienia nuklearnego – wszystkie te czynniki powodują stan zawieszenia na rynku paliw, podkreślają eksperci z e-petrol.pl. Branża przygotowuje się na gwałtowne umocnienie dolara i skok cen surowca w razie eskalacji konfliktu. Jak zauważają eksperci, sytuację dodatkowo zaognia postawa Teheranu, który nie zamierza ustąpić i zapowiada wspólne manewry morskie z Rosją.

Kraje UE skazane na ropę z Bliskiego Wschodu. Wchodzi zakaz importu paliwa z Rosji

Do końca 2027 r. Unia Europejska zobowiązała się do pełnego wycofania pozostałego importu rosyjskiej ropy naftowej. Ostatnie kraje korzystające z rosyjskiego surowca: Węgry oraz Słowacja – muszą ratować się kontraktami z Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Kazachstanu czy Libii. Powodem tego, jest awaria rurociągu „Przyjaźń”, która - według Kijowa – była skutkiem rosyjskiego ataku. To pokazuje, że nawet bez eskalacji na Bliskim Wschodzie fizyczna dostępność surowca w Europie pozostaje pod stałą presją – zaznaczają eksperci.

Jak wyglądają zapasy paliwa w Polsce na wypadek kryzysu?

Jak informuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, zapasy interwencyjne pokrywają krajowe zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa przez co najmniej 90 dni, licząc według średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej z poprzedniego roku kalendarzowego.

Polska systematycznie rozwija swoje możliwości magazynowe w zakresie paliw. Pod koniec października w Bazie Paliw w Dębogórzu spółka PERN oddała do użytku trzy nowe zbiorniki o pojemności 50 tys. m³ każdy, zwiększając łączną pojemność magazynową obiektu do ponad 500 tys. m³.

Źródła:

dr Jakub Bogucki, Grzegorz Maziak, e-petrol.pl

orlen.pl

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych