Weszły w życie nowe limity wypłat gotówki w bankomatach w Polsce. Jakiej kwoty już nie wypłacimy?

O nowych ograniczeniach w wypłatach poinformowała spółka Euronet Polska. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, maksymalna wypłata gotówki przy użyciu kodu BLIK wynosi – jednorazowo 200 zł. Limit zaczął obowiązywać od 19 lutego do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska.

Zmiany mają ograniczyć straty generowane przez transakcje gotówkowe. Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce po stawkach dwukrotnie niższych niż koszty, jakie ponoszą oni w związku ze świadczeniem tej usługi.

Wypłaty gotówki za pomocą BLIK, spółce się po prostu nie opłacały

Jak czytamy w komunikacie, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów.

Euronet Polska odniósł się również do informacji dotyczących zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa. Nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów krajowej transakcji wypłaty, ponoszonych przez operatorów. Wciąż jednak pozostaną one niższe niż rzeczywiste koszty wskazywane w publicznie dostępnych raportach i opracowaniach naukowych, znanych również organizacjom płatniczym.

Czy transakcje gotówkowe odejdą w niepamięć? Spółka prognozuje, że pozostaje otwarta na dalszy dialog z uczestnikami rynku oraz regulatorami, szczególnie w celu utrzymania dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach.

Użytkownicy BLIKA wciąż mają do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów w całym kraju. Sprawdź, gdzie wypłacisz bez ograniczeń

Użytkownicy BLIKA nadal mogą swobodnie korzystać z większości bankomatów działających w sieciach największych banków oraz innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne – informuje operator systemu.

Użytkownicy BLIKA wciąż mają do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów w całym kraju, w tym ponad 8 000 urządzeń w sieciach własnych banków, gdzie limity transakcyjne pozostają na "wyższym, komfortowym poziomie". Należą do nich bankomaty sieci:

ING

mBank

Millenium bank

PKO Bank Polski

Santander

Bank Pekao

BNP Paribas

SGB Grupa

Grupa BPS

Planet Cash

Jak wylicza Bank.pl, w 2025 roku użytkownicy wykonali w bankomatach 79 mln operacji BLIKIEM, co stanowiło 2,7 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM zrealizowanych w ubiegłym roku.

