Gdzie wyrzucić karton po mleku?

Choć karton po mleku przypomina zwykłą tekturę, w rzeczywistości jest opakowaniem wielomateriałowym. Składa się z kilku warstw:

Reklama

papieru, który nadaje mu sztywność,

plastiku, który zapewnia szczelność,

czasem także cienkiej warstwy foli aluminiowej.

Reklama

To ta budowa sprawia, że karton po mleku nie jest zwykłym papierem. Mimo to większość Polaków wciąż trafia z nim do niebieskiego pojemnika.

Pamiętajmy, że kartony po mleku zawsze wrzucamy do żółtego pojemnika - razem z plastikiem i metalem. Dlaczego?

Co się dzieje z kartonem po mleku po wyrzuceniu do żółtego pojemnika?

Po trafieniu do recyklingu razem z plastikiem, opakowanie po mleku nie idzie na zmarnowanie. W specjalnych zakładach, dzięki maszynie zwanej hydropulperem, opakowanie rozdzielane jest na poszczególne materiały za pomocą wody. Najwięcej, bo około 75% stanowi papier, który można ponownie wykorzystać np. do produkcji tektury. Pozostałe elementy, czyli plastik i folia aluminiowa również są przetwarzane na nowe produkty kompozytowe, np. płyty, meble ogrodowe. Podsumowując, wrzucanie kartonów po mleku do żółtych pojemników daje możliwość odzyskania wszystkich trzech cennych surowców.

Ważne: Najpoważniejszym błędem jest wrzucanie opakowań po mleku do niebieskiego pojemnika, ponieważ jako opakowania wielomateriałowe zanieczyszczają strumień makulatury.

Jak przygotować karton po mleku do wyrzucenia?

To bardzo proste, ale wciąż wiele osób robi to źle. Wystarczy opróżnić karton z resztek płynu, zgnieść opakowanie, żeby zajmowało mniej miejsca i odkręcić nakrętkę. Zarówno karton, jak i zakrętka trafiają do żółtego pojemnika.

Odkręcenie zakrętki to ważny detal, o którym wiele osób zapomina. Czynność ta sprawia, że zarówno karton, jak i nakrętka łatwiej poddają się dalszemu sortowaniu i recyklingowi.

Odpady są rozdzielane według rodzaju materiału. Kiedy karton trafia do odzysku papieru, zakrętka może być osobno przetwarzana jako plastik. Dlatego, im lepiej karton po mleku jest przygotowany już na etapie wyrzucania, tym większa szansa, że zostanie prawidłowo przetworzony.

Jest też druga, bardzo praktyczna kwestia. Karton bez zakrętki można łatwiej zgnieść, dzięki czemu zajmuje znacznie mniej miejsca w pojemniku. To z kolei ułatwia transport i ogranicza przepełnienie kontenerów.

Drugie życie kartonu po mleku - praktyczne rozwiązania

Zanim wyrzucimy karton po mleku do kosza, warto się chwilę zatrzymać. To nie jest zwykłe opakowanie, które od razu musi stać się odpadem. Dzięki swojej budowie może zyskać drugie życie i jeszcze długo przyda się w domu lub ogrodzie.

Karton po mleku jest sztywny, łatwy do przycięcia i co najważniejsze od środka pokryty warstwą, która nie przepuszcza wilgoci, to właśnie sprawia, że sprawdza się tam, gdzie zwykła tektura szybko by się rozpadła.

Wystarczy odrobina kreatywności, żeby zmienić go w coś naprawdę użytecznego. Może stać się małą doniczką na zioła lub na rozsadę. Świetnie sprawdzi się też jako prosty karmnik dla ptaków, ponieważ ochroni ziarno przed deszczem i wiatrem. W domu bez problemu można zamienić go w organizer na drobiazgi, który pomoże uporządkować biurko.

To właśnie takie drobne rozwiązania pokazują, że zero waste nie musi być trudny ani czasochłonny. Czasem wystarczy spojrzeć na zwykły karton, trochę inaczej, nie jak na śmieć.

Podstawowe zasady segregacji śmieci

Podstawowe zasady segregacji odpadów to bardzo ważny nawyk w dzisiejszych czasach. Kontenery na różne odpady oznaczone są różnymi kolorami. Przypominamy: