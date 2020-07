Tegoroczne wybory prezydenckie odbywają się w formie mieszanej – tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie dla chętnych lub osób na kwarantannie.

Jak informowała Państwowa Komisja Wyborcza, przed pierwszą turą wyborów pakiety wyborcze wysłano blisko 537 tys. osób, z czego ponad 343 tysięcy za granicę. Osoby zarejestrowane do głosowania korespondencyjnego w pierwszej turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na drugą turę.

Wyborcy w kraju, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w pierwszej turze, a chcieli zagłosować korespondencyjnie, mogli się zarejestrować do 30 czerwca do północy. Otrzymają oni pakiety wyborcze najpóźniej we wtorek 7 lipca, a do piątku 10 lipca będą mieli czas na wrzucenie koperty zwrotnej do skrzynki pocztowej lub dostarczenie jej do urzędu gminy osobiście albo za pośrednictwem innej osoby.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała PAP, że przed II turą prezydenckich chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło dodatkowe 18 tys. 623 wyborców. Jak przekazała, łącznie w kraju korespondencyjnie będzie głosowało ponad 213 tys. wyborców.

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Otrzymają oni pakiety wyborcze najpóźniej w piątek 10 lipca.

Jeśli obowiązek kwarantanny zostanie nałożony na wyborców na kilka dni przed wyborami, będą mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do piątku 10 lipca.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ par/