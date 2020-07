"Wypracowaliśmy rozwiązanie, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli dobre wiadomości dla branży (turystycznej - PAP)" - powiedziała w piątek dziennikarzom Emilewicz, pytana o wcześniejsze zapowiedzi stworzenia sytemu wsparcia dla branży turystyki wyjazdowej w związku z COVID-19.

Wyjaśniła, że pomoc polegałaby na stworzeniu "funduszu gwarancyjnego, który posłuży na wypłatę tych zapłaconych, przedpłaconych świadczeń". Chodzi o zarezerwowane i opłacone imprezy turystyczne, które nie doszły do skutku w związku z pandemią koronawirusa.

Dodała, że turystyka to też taki sektor, który może długo wychodzić z kryzysu, gdyż zależeć to będzie m.in. od tego, kiedy wrócą pozytywne nastroje konsumentów związane z podróżowaniem.

Emilewicz wskazała, że "terminem zapadającym" dla branży turystycznej jest połowa września. "To czas, do którego odsunęliśmy konieczność zwrotu świadczeń za zapłacone wycieczki" - przypomniała.

W uchwalonej jeszcze w marcu tzw. tarczy 1.0 zdecydowano, by biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, a ci, którzy chcieliby zwrotu środków, będą musieli na to poczekać do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Sama branża turystyczna, szczególnie ta wyjazdowa wskazywała, że z powodu koronawirusa, odwołanych lotów, wycieczek zagranicznych ma problemy z kredytowaniem swojej działalności.

Przyznała to też Emilewicz, która powiedziała, że branża ta ma niewielkie "poduszki finansowe" i kredytuje się z wpłat na kolejne sezony.

"Branża jest gotowa na powołanie takiego nowego, specjalnego funduszu - klęskowego - który służyłby na wypłaty. To nasze pomostowe, covidowe rozwiązanie ma być takim przedmurzem do trwałego rozwiązania systemowego" - powiedziała.

Wicepremier wyjaśniła, że nowe rozwiązania dla branży turystycznej zostaną uregulowane ustawą, a w prace nad odpowiednim projektem jest zaangażowany premier Mateusz Morawiecki. Dodała, że w system miałby być też wprzęgnięty Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (UFG), który powstał po licznych bankructwach touroperatorów i problemach ze sprowadzeniem turystów do kraju.

Emilewicz poinformowała ponadto, że przepisy ustawy mogą działać wstecz.