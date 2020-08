"Podmioty turystyczne oraz organizacje pożytku publicznego otrzymały kolejną transzę środków w ramach bonu turystycznego. Do niektórych z nich przelaliśmy kwoty na ponad 700 tys. zł. Cieszy nas fakt, że coraz więcej firm chce realizować bon turystyczny. Obecnie jest ich już około 16 tysięcy" - mówi prof. Uścińska. Od początku sierpnia do pomiotów turystycznych trafiło już 67 mln zł.

"Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS" - dodaje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ok. 717 tys. bonów o łącznej wartości prawie 615 mln zł. Największe zainteresowanie bonami jest w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

W całym kraju beneficjenci wykonali ok. 144 tys. płatności bonami na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ok. 15,8 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. "Apelujemy do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte" - mówi rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze.

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Obsługa bonu odbywa się przez PUE ZUS. Aby skorzystać z programu nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ mhr/