Nowelizację ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 10 grudnia. Prezydent podpisał ją w poniedziałek.

Jak wyjaśniał wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, nowela ma zapewnić stosowanie przez Polskę rozwiązań przyjętych w umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, w tym zachowanie praw pobytowych obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin. Ma ona też charakter dostosowawczy - polskiego prawa do przepisów UE.

W rozmowie z PAP Grodecki zwracał uwagę, że zgodnie z zaproponowanymi zmianami obywatelom Wielkiej Brytanii wydawane będą dokumenty pobytowe, analogiczne do wydawanych obywatelom UE, ale z odpowiednią adnotacją. Okres przejściowy po brexicie obowiązuje do końca grudnia, stąd było ważne, aby nowe przepisy weszły w życie od nowego roku.

Charakter dostosowawczy do prawa unijnego ma kwestia rozszerzenia działania zmienianej ustawy na współmałżonków obywateli RP, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, a także ograniczenia przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nowelizacja wprowadza nowe przesłanki odmowy wydania wizy dla członka rodziny obywateli UE, m.in. złożenie fałszywych zeznań, przedstawienie podrobionych dokumentów lub sytuacja, gdy celem ubiegania się o wizę jest obejście prawa.

Nowela dostosowuje też polskie przepisy do unijnego rozporządzenia w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych wydawanych obywatelom UE i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin. Zmiana dotyczy m.in. wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywateli UE w formacie zbliżonym do karty pobytu.

Inna zmiana dostosowawcza dotyczy ujednolicenia nazewnictwa wydawanych dokumentów. Wprowadzone zostaną ponadto przepisy, które pozwolą na zamieszczanie obrazu linii papilarnych w Karcie Pobytowej i w Karcie Stałego Pobytu oraz dokumentach wydawanych obywatelom W. Brytanii.

Kolejna zmiana zawarta w noweli ma umożliwić Straży Granicznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonania sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia fikcyjnego małżeństwa. Zmieniony ma też zostać organ właściwy do wydawania decyzji o wydaleniu obywatela UE i członka rodziny niebędącego obywatela UE. Dotychczas to był wojewoda - teraz będzie nim komendant oddziału SG lub komendant placówki SG.

Nowe przepisy umożliwią również wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że istnieje w stosunku do obywatela UE lub członka jego rodziny domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu Kodeksu karnego. To ma nieść za sobą możliwość skorzystania przez nich z prawa do m.in. pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które zaczną obowiązywać od 2 sierpnia 2021 r.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

