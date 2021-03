Rzecznik rządu został zapytany na konferencji prasowej, czy po przekroczeniu 30 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie planowane jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń, np. zakazu przemieszczenia się w okresie świąt wielkanocnych.

Godzina policyjna

"Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, to oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy, natomiast, czy to będą tak daleko idące rozwiązania - jak spekulują media w tej chwili - ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie" - powiedział Müller, zwracając uwagę, że w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, wprowadzono obostrzenia, które są bardzo daleko idące; np. godzinę policyjną we Francji.

"My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie" - dodał.

Nowe zasady bezpieczeństwa

Rzecznik rządu przypomniał też, że wszelkie decyzje związane z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie danych dotyczących epidemii. "W tej chwili od minionej soboty obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach w tym samym zakresie" - zaznaczył Müller, przypominając też, że zasady te dotyczą m.in. funkcjonowania nauczania w szkołach, a także działalności hoteli, kin czy teatrów.

"Te wszystkie obostrzenia mają charakter w tej chwili już powszechny" - zaznaczył Müller.

Jesienią doszło do modyfikacji ustawy

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Müllera oraz wiceszefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika.

W trakcie konferencji padło pytanie o decyzje niektórych sądów, które orzekają, że mandaty nadkładane na podstawie rozporządzeń covidowych są nieważne, bo "przygotowane przepisy w wielu wymiarach nie trzymają się konstytucji". Do pytania odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

"Jesienią zeszłego roku została dokonana modyfikacja ustawy, która rozszerzała podstawę ustawową do tego, aby w sposób szczegółowy uregulować kwestie obostrzeń w rozporządzeniu" -powiedział Piotr Müller.

"W związku z tym ta zmiana została dokonana. Liczę na to, że polskie sądy nie będą już miały żadnych wątpliwości, choć, tak jak mówię, pojedyncze wyroki w tym zakresie powodowały pewne nieścisłości" - dodał.