W porównaniu z lutym, uwzględniając zmiany sezonowe, przemysł sprzedał wyroby o wartości o 2,3 proc. większej. Głównie to świadczy o jego dobrej kondycji. Bo w marcu został zaostrzony lockdown, wprowadzony w odpowiedzi na szybko narastającą trzecią falę zakażeń. Firmy przemysłowe okazały się nie tylko na to odporne, ale też poradziły sobie z trudnościami w pozyskiwaniu komponentów do produkcji, wywołanymi przez utrudnienia w transporcie międzynarodowym.