Jak wygląda realizacja podatkowych zapowiedzi z Polskiego Ładu? To będzie jedna ustawa czy pakiet?

Na ile nierozłączne będą przepisy dotyczące kwoty wolnej i składki?

Jaki jest w tej chwili bilans tych zmian?

Saldo dla całości sektora finansów publicznych to minus 2 mld zł, z czego dla budżetu państwa minus 6,6 mld zł, dla jednostek samorządu terytorialnego minus 11,3 mld zł, a dla NFZ plus 16 mld zł. Realny skutek dla samorządów będzie jednak kilkukrotnie mniejszy. Zapewni to reforma zasad ich finansowania przygotowywana teraz przez Ministerstwo Finansów.