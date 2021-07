We wpisie na Facebooku premier napisał, że Polski Ład oznacza szybszy wzrost PKB, nowe miejsca pracy i inwestycje. "Płyną do nas kolejne dobre wiadomości z agencji ratingowej Standard&Poor's dotyczące prognozy wzrostu PKB na ten rok, która została podniesiona na ponad 4 proc., a na przyszły rok do 5,4 proc." - napisał szef rządu.

Reklama

Dodał, że to estymacja, która pojawiła się już po przedstawieniu przez nas programu Polskiego Ładu. "Już widać jego wpływ. A to przecież dopiero początek" - zaznaczył Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa