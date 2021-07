Zgodnie z wyliczeniami regulatora, w nowej taryfie dla tzw. kuchenkowiczów, czyli gospodarstw, gdzie gaz jest używany tylko do przygotowania posiłków, wzrost miesięcznych rachunków będzie rzędu 1 zł. Dla odbiorców używających gazu również do podgrzewania wody użytkowej miesięczny rachunek wzrośnie średnio o niecałe 7 zł. Natomiast odbiorcy używający gazu także do ogrzewania muszą się liczyć średnio ze wzrostem rachunku o 20 zł miesięcznie.

Nowa taryfa ma obowiązywać do końca 2021 r. To już druga podwyżka taryfy PGNiG OD dla gospodarstw domowych w tym roku - w kwietniu wzrosła ona o 5,6 proc. Również z początkiem 2021 r. taryfa PGNiG OD poszła w górę - o 2,9 proc. Gospodarstwa domowe to jedyna grupa odbiorców, dla której taryfy zatwierdza regulator.

Jak poinformował URE, w lipcu PGNiG OD ponownie zwróciła się do regulatora o podwyżkę taryfy, motywując to dalszym wzrostem cen zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi główne źródło zakupów spółki. Od roku na TGE, podobnie jak i na innych rynkach europejskich, ceny gazu nieustannie rosną.

Od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. średnie ceny gazu na rynku spot TGE wzrosły niemal o 400 proc., w kontraktach terminowych na III kwartał 2021 r. ceny w ciągu roku skoczyły o niemal 350 proc., a na IV kwartał 2021 r. - o prawie 160 proc.

Jak zwraca uwagę URE, nie zmienią się stawki opłat dystrybucyjnych operatora największego systemu dystrybucyjnego gazu - Polskiej Spółki Gazownictwa. Oznacza to, że wzrost całego rachunku za gaz będzie niższy od wzrostu ceny samego paliwa.