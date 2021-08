Müller został zapytany w środę na konferencji prasowej o wpływy podatkowe dla samorządów. "W ostatnich kilku latach samorząd terytorialny zdecydowanie w Polsce zyskał, jeśli chodzi o PIT i CIT, te przychody wzrosły o ponad 40 proc. w tym czasie" - powiedział rzecznik rządu.

Jednoczenie - dodał - rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki finansowe dla samorządów na inwestycje lokalne, w ramach rządowego Funduszu Polski Ład, na który ma zostać przeznaczone ponad 20 mld zł w tym roku.

"Więcej środków wpłynie do samorządu terytorialnego, właśnie ze względu na rządowy Fundusz Polski Ład. Oprócz tego zaproponujemy pakiet uelastycznienia wydatków bieżących i inwestycji w samorządach, bo o to samorządy zabiegały, plus pewną korektę związaną z subwencję inwestycyjną, aby wyrównać pewnego rodzaju rozbieżności, które wynikają z kwestii podatkowych" - powiedział Müller.

Mówiąc o zapowiadanych zmianach podatkowych w Polsce stwierdził, że dzięki temu w portfelach Polaków zostanie 14 mld zł. "Na tym zyskują Polacy. Gdy obniżamy podatki siłą rzeczy, zarówno rząd jak i samorząd muszą nieco ograniczyć swoje przychody po to, aby w portfelach Polaków było więcej środków" - powiedział rzecznik rządu.

Jeszcze raz podkreślił, że rząd "zdając sobie sprawę, jak ważny jest samorząd", by zrekompensować samorządom spadek dochodów z podatków powołał Fundusz Polski Ład, do którego, "w perspektywie kilku lat" trafi 100 mld zł.

Zapowiedział, że projekt ustawy wprowadzający korekty w finansach samorządów jest już na końcowym etapie i zostanie przedstawiony jeszcze w tym miesiącu.

Przygotowujemy ustawę modyfikującą zasady finansowania samorządu terytorialnego tak, by były bardziej elastyczne, jeśli chodzi o wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Zapowiedział, że projekt może zostać zaprezentowany jeszcze w sierpniu.

Przedstawiciele części organizacji samorządowych podpisali w środę list z apelem do rządu w sprawie Polskiego Ładu. Zdaniem samorządowców w tym prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, samorządy stracą w wyniku wprowadzenia zapowiadanych przez rząd reform.

Rzecznik rządu był pytany w środę podczas konferencji prasowej m.in. o to, czy może zapewnić samorządy, iż Polski Ład nie przyniesie im dużych strat.

"W ramach Polskiego Ładu mamy specjalny fundusz dla samorządów - rządowy fundusz Polski Ład, który tylko w tym roku wynosi 20 mld złotych. To jest większa kwota niż ta, o której mówiły samorządy" - podkreślił. "Do 15 sierpnia każdy samorząd w Polsce może składać wnioski w ramach rządowego funduszu Polski Ład na inwestycje. Te środki finansowe są wyższe niż potencjalne zmniejszenie wpływu do samorządu terytorialnego" - dodał.

Müller zapowiedział "przedstawienie w tym miesiącu pakietu legislacyjnego z modyfikacją zasad finansowania samorządów".

"Przygotowujemy ustawę, która ma zmodyfikować zasady finansowania samorządu terytorialnego w taki sposób, aby były bardziej elastyczne, jeśli chodzi o wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne, oraz - oprócz tego - subwencje inwestycyjne i korektę w zakresie liczenia subwencji dla samorządów, aby wyrównać pewnego rodzaju różnice w tym zakresie" - zaznaczył rzecznik rządu.(PAP)