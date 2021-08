O to, ile osób znajduje się przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarza Górnego oraz czy pozostają one w jurysdykcji polskiej Straży Granicznej w wystąpieniu do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG zapytał Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Z informacji uzyskanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że przy granicy polsko-białoruskiej, w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, przebywa obecnie grupa ok. 50 osób pochodzących z Afganistanu i Iraku, w tym osoby małoletnie, które mogą poszukiwać ochrony międzynarodowej na terytorium RP" - wskazano w informacji opublikowanej w środę na stronie RPO. RPO poprosił Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o wskazanie dokładnego miejsca pobytu cudzoziemców i wyjaśnienie, czy pozostają oni "pod władztwem Rzeczypospolitej Polskiej w jurysdykcji polskiej Straży Granicznej" i czy Straż Graniczna podejmuje wobec nich jakiekolwiek czynności. W przypadku, gdyby cudzoziemcy przebywali po białoruskiej stronie granicy, RPO chce wiedzieć, czy ktokolwiek z nich deklaruje lub deklarował zamiar przekroczenia granicy z Polską i czy wskazywał przy tym na chęć poszukiwania w Polsce ochrony międzynarodowej. W wystąpieniu poproszono również o informację, czy rozmowy prowadzone przez funkcjonariuszy SG są w jakikolwiek sposób dokumentowane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej RPO prosi o udostępnienie stosownych dokumentów lub plików audiowizualnych. Inne z pytań dotyczą tego, ile osób koczuje przy granicy oraz ile z nich to osoby małoletnie, w tym małoletni bez opieki. RPO pyta również, czy na miejscu jest dostępny tłumacz oraz czy osobom zapewniono podstawową pomoc w postaci np. wody, żywności czy środków higieny osobistej. RPO poprosił także o analizę zamieszczonego na Twitterze nagrania z jednej z interwencji na granicy. Jak wskazał, chodzi o ustalenie, czy osoby kierujące wobec cudzoziemców wulgarne wypowiedzi to funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Gdyby tak było, RPO wskazuje na potrzebę oceny materiału pod kątem ewentualnej odpowiedzialności służbowej funkcjonariuszy. Rzecznik poprosił o udzielenie odpowiedzi na większość pytań jeszcze do środy, do godz. 17.