Instytucje można klasyfikować. Powszechnie robi się to według czterech poziomów analizy społecznej zaproponowanej przez Oliviera Williamsona. Na pierwszym z nich znajdują nieformalne instytucje zakorzenione w kulturze, zwyczajach i normach religijnych. Te czynniki są podstawą do tworzenia się kolejnych, niższych poziomów instytucji. Czas potrzebny do zmiany instytucji związanych z kulturą wynosi przeważnie setki lat, ponieważ normy i zwyczaje są głęboko zakorzenione. Aspekt kształtowania się tego poziomu analizy społecznej jest wciąż do wyjaśnienia, dlatego naukowcy nie są zgodni co do tego, czy można na ten czas wpłynąć.