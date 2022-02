"Po gwałtownej redukcji zatrudnienia na początku pandemii w 2020 roku i niewielkim jej odbiciu jesienią 2020, cały 2021 rok upłynął pod znakiem stagnacji liczby zatrudnionych. Do chwili obecnej nie powróciła ona do poziomu sprzed pandemii. Jednak dane za styczeń br. przyniosły wzrost liczby pracowników o 1,5% w relacji do miesiąca poprzedniego oraz o ponad 2% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Zapewne mamy tu do czynienia z efektem popandemicznej stabilizacji i powrotu do wyższej niż w ciągu ostatnich dwóch lat aktywności, zwłaszcza sektorów usługowych szczególnie dotkniętych administracyjnymi ograniczeniami. Świadczy o tym wysoka dynamika liczby zatrudnionych w sektorze zakwaterowania i gastronomii, gdzie zatrudnienie wzrosło w skali roku o blisko 9%'" - czytamy w raporcie.

Nastąpił również wzrost zatrudnienia w sektorze informacji i komunikacji o ponad 10% w ciągu ostatniego roku, podkreśla BIEC.

Badania przeprowadzane wśród konsumentów, wykazały, że "obawy przed utratą zatrudnienia są niemal na końcu rankingu obaw i trosk polskich obywateli", podało Biuro.

"Pozostałe składowe wskaźnika, podobnie jak w poprzednich miesiącach działają w kierunku jego spadku. Realne wynagrodzenia po raz pierwszy od kwietnia i maja 2020 roku spadły w stosunku do roku ubiegłego o 0,2% (dane oczyszczone z wahań sezonowych), zaś w skali miesiąca spadły o blisko 1,5%. Rosnąca inflacja umniejsza nie tylko bieżące dochody ale również oszczędności oraz wartość większości naszych aktywów" - podsumowano w raporcie.