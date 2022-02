Największym hubem rozgoryczonych prekariuszy, zjednoczonych w swojej nienawiści do niekończącej się harówki i przemocowego managementu, stał się ostatnio kanał „” na platformie Reddit (r/antiwork). Jego motto: „” to ironiczny wyraz marzenia o kresie kultu produktywności, karieryzmu i kosztowej optymalizacji. Choć forum istnieje od prawie 10 lat, narzekanie na podłych kierowników i dyskusje o obaleniu stosunków pracy, jakie znamy, nie cieszyły się wielką popularnością – aż do pandemii. Liczba „próżniaków” (jak określają się członkowie społeczności) wystrzeliła ze 180 tys. w październiku 2020 r. do ponad 1,7 mln obecnie. Wielu z nich to osoby, które porzuciły niewdzięczne zajęcie, by przejść na pół etatu lub założyć mikrobiznes pozwalający na w miarę spokojne utrzymanie (z ankiety przeprowadzonej przez moderatorów wynika, że połowa użytkowników jest nadal zatrudniona w pełnym wymiarze). „Myślę, że wiele stanowisk po prostu nie ma żadnego sensu i nie muszą istnieć” – powiedziała „Financial Times” Doreen Ford, jedna z moderatorek forum. Sama już pięć lat temu odeszła z pracy w handlu i od tamtej pory chwyta się tylko małych fuch – głównie wyprowadzania psów.