RDS pracuje nad zmianami w III filarze: nowe rekomendacje dla IKE, IKZE, PPK i PPE mają zwiększyć oszczędzanie emerytalne

Czwartkowe posiedzenie Grupy Roboczej ds. oszczędzania w IKE, IKZE, PPK i PPE, działającej przy Zespole Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, poświęcone było przygotowaniu rekomendacji mających usprawnić funkcjonowanie III filara emerytalnego. Chodzi zarówno o zwiększenie liczby osób korzystających z programów dodatkowego oszczędzania, jak i o wypracowanie rozwiązań, które lepiej zabezpieczą interesy obecnych i przyszłych emerytów. Posiedzenie prowadził Robert Zima, przewodniczący GR i ekspert BCC.

Jak wskazano w przesłanym komunikacie, prace grupy roboczej prowadzone są całościowo. Grupa analizuje wzajemne powiązania między poszczególnymi programami, ich wpływ na system emerytalny jako całość oraz skutki dla finansów publicznych. W tym kontekście rozważane są także możliwe zmiany w zachętach podatkowych.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, administracji rządowej oraz eksperci rynku finansowego. Tak szeroka reprezentacja zapewnia wysoki poziom merytoryczny, różnorodność perspektyw i realność proponowanych rozwiązań. Dzięki temu istnieje szansa na wypracowanie rekomendacji, które można będzie wdrożyć w obecnych warunkach ekonomicznych i instytucjonalnych – i które realnie poprawią efektywność długoterminowego oszczędzania. Ze względu na skalę i różnorodność zaangażowanych środowisk, jest to dziś największe forum w Polsce poświęcone funkcjonowaniu III filara emerytalnego.

Harmonogram prac Grupy został ponadto skoordynowany z przyszłorocznym przeglądem działania PPK, przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów. Zwiększa to szanse, że rekomendacje Grupy znajdą praktyczne zastosowanie – szczególnie w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rekomendacje zostaną przedstawione najprawdopodobniej w przyszłym roku.