Zwrot podatku w 2026 roku. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Zwrot podatku przysługuje emerytom, którym w 2025 roku wypłacono 13. emeryturę lub 13. i 14. emeryturę i od tych świadczeń potrącono zaliczkę na podatek PIT. Jeśli roczny dochód czyli suma wszystkich wypłat emerytur i dodatków nie przekroczył 30 000 zł, urząd skarbowy zwróci pobrany podatek.

Reklama

Jak sprawdzić, czy emeryt mieści się w limicie 30 tys. zł?

Najprościej policzyć to na podstawie przykładów. Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosiła 1 878,91 zł brutto. Czternastka była wypłacana według zasady „do 2900 zł”, a powyżej tej kwoty pomniejszana o zasadę „złotówka za złotówkę”.

W praktyce oznacza to, że seniorzy pobierający emeryturę podstawową, około 1 800-2 100 zł miesięcznie, po dodaniu pełnej 13. i 14. emerytury wciąż mieszczą się w rocznym limicie 30 tys. zł. To właśnie ta grupa emerytów najczęściej kwalifikuje się do zwrotu podatku.

2100 zł x 12 = 25 200 zł - 12 wypłat emerytur

x 12 = - 12 wypłat emerytur 1 878,91 x 2 = 3757,82 zł - pełna 13. i 14.

x 2 = - pełna 13. i 14. 25 200 zł + 3757,82 zł = 28,957,82 zł

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że senior z miesięczną emeryturą do ok. 2 000 zł brutto, maksymalnie 2 186 zł (+pełna 13. i 14.) nadal pozostaje poniżej granicy 30 tys. zł rocznego dochodu i ma prawo do zwrotu podatku za 2025 rok.

Ile pieniędzy można odzyskać w 2026 roku?

Kwoty zwrotu nie są identyczne dla wszystkich, ale orientacyjne szacuje się, że seniorzy, którzy otrzymali trzynastkę i czternastkę, odzyskają nawet około 400-426 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym są dwie osoby pobierające świadczenia, kwoty sumują się w związku z czym małżeństwo może łącznie odzyskać nawet ponad 800 zł.

Czy trzeba składać wniosek o zwrot pieniędzy?

Wniosku składać nie trzeba, ale aby otrzymać zwrot, senior musi złożyć rozliczenie PIT za 2025 rok. Urząd skarbowy automatycznie obliczy nadpłatę i zwróci środki. Wystarczy poprawnie uzupełniona deklaracja.

Ile wynoszą 13. i 14. emerytura w 2025 roku?

Trzynasta emerytura zawsze jest wypłacana w pełnej wysokości obowiązującej minimalnej emerytury, w 2025 roku było to 1 878,91 zł brutto. Czternastka przysługuje w pełnej kwocie jedynie osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tej granicy działa zasada „złotówka za złotówkę”, czyli czternasta emerytura jest pomniejszana o każdy złoty przekroczenia progu.