W 2026 roku utrzymanie budżetu domowego wymaga sprytu. Wiele osób wciąż opłaca abonament radiowo-telewizyjny, nie mając świadomości, że prawo stoi po stronie seniorów o niższych dochodach oraz wszystkich osób powyżej 75. roku życia.
Abonament RTV 2026. Kto może skorzystać ze zwolnienia?
W polskim prawie istnieją dwie główne grupy seniorów zwolnionych z opłat:
- Seniorzy 75+: Każda osoba, która ukończyła 75 lat, jest całkowicie i bezwarunkowo zwolniona z abonamentu. Co ważne, od 2026 roku (zgodnie z przepisami obowiązującymi od lat) osoby te nie muszą nawet składać wniosku na poczcie – zwolnienie powinno nastąpić automatycznie na podstawie bazy PESEL.
- Młodsi seniorzy (Kobiety 60+ / Mężczyźni 65+): Tutaj obowiązuje kryterium dochodowe. Zwolnienie przysługuje, jeśli emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
Według danych GUS za 2025 rok, przeciętne wynagrodzenie wzrosło, jednak próg 50 proc. jest liczony od kwoty z roku poprzedzającego. W 2026 roku próg ten wynosi ok. 4000-4100 zł brutto (dokładna kwota zależy od komunikatu Prezesa GUS z lutego 2026 roku).
Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku
Jeśli masz ukończone 60/65 lat i Twoja emerytura mieści się w limicie, musisz dopełnić formalności:
- Krok 1: Przygotuj dokumenty. Zabierz dowód osobisty oraz ostatnią decyzję z ZUS/KRUS o wysokości emerytury (lub odcinek emerytury).
- Krok 2: Udaj się na Pocztę Polską. Musisz wypełnić formularz oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia.
- Krok 3: Pamiętaj o numerze identyfikacyjnym. Zabierz ze sobą książeczkę opłat lub dokument z nadanym numerem identyfikacyjnym użytkownika.
- Krok 4: Czekaj na termin. Zwolnienie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożono dokumenty.
Czy warto?
Oszczędność to ponad 320 zł rocznie. To kwota, która w domowym budżecie seniora zawsze się przyda. Pamiętaj: jeśli Twoja emerytura wzrośnie (np. po waloryzacji) i przekroczy próg 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, masz obowiązek poinformować o tym Pocztę w ciągu 30 dni.
Abonament RTV 2026 - aktualne stawki i opłaty
Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, stawki w 2026 roku uległy podwyższeniu w porównaniu do lat ubiegłych:
- Odbiornik radiowy: 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie).
- Odbiornik telewizyjny (lub TV + radio): 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).
Zniżki za płatność z góry
Można obniżyć koszty, decydując się na opłacenie abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc:
- 10 proc. zniżki przy wpłacie za cały rok z góry (do 25 stycznia 2026 roku) - koszt roczny za TV wynosi wtedy 329,40 zł zamiast 366 zł.
- 5 proc. zniżki przy płatności za 6 miesięcy z góry.
Kary za brak rejestracji
W 2026 roku wzrosły również kary za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Wynoszą one 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu:
- 915,00 zł za brak rejestracji telewizora.
- 285,00 zł za brak rejestracji radia.
Przyszłość abonamentu RTV
Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2027 roku obecny abonament RTV zostanie całkowicie zlikwidowany. Ma go zastąpić nowa opłata audiowizualna, która prawdopodobnie będzie pobierana automatycznie (np. przy rozliczeniu PIT lub z rachunkiem za prąd), co wyeliminuje potrzebę wizyt na poczcie i kontroli w domach. Pamiętaj: Do końca 2026 roku obecne przepisy o rejestracji i opłatach wciąż w pełni obowiązują, a Poczta Polska zachowuje prawo do egzekwowania zaległości.
Pełna lista zwolnionych z abonamentu RTV
Oprócz wspomnianych wcześniej seniorów (75+ oraz osób 60/65+ z niską emeryturą), z opłat zwolnieni są:
- Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej (całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji). Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym (z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego). Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
- Osoby w trudnej sytuacji finansowej. Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. zasiłki stałe lub okresowe). Osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy). Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.
- Kombatanci i osoby represjonowane. Inwalidzi wojenni i wojskowi. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub ich rodziny. Osoby represjonowane (więźniowie obozów koncentracyjnych, łagrów itp.). Członkowie rodzin po zmarłych kombatantach (wdowy i wdowcy).
- Pozostałe grupy. Osoby, które otrzymują ryczałt energetyczny. Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (wynikający z przepisów o świadczeniach rodzinnych).
Kluczowe zasady w 2026 roku - o tym musisz pamiętać
- Jeden abonament na gospodarstwo: Jeśli w Twoim domu mieszka kilka osób, a tylko jedna z nich jest uprawniona do zwolnienia - całe gospodarstwo przestaje płacić. Warunkiem jest jednak to, by odbiornik był zarejestrowany na osobę uprawnioną (lub by przerejestrować go na nią na poczcie).
- Zwolnienie nie działa wstecz: Jeśli spełniałeś warunki od roku, ale wniosek złożysz dzisiaj, poczta umorzy opłaty dopiero od przyszłego miesiąca. Zaległości sprzed złożenia wniosku nadal trzeba uregulować.
- Wymagana wizyta na poczcie: Mimo zapowiedzi cyfryzacji, w 2026 roku większość grup (poza osobami 75+) wciąż musi fizycznie udać się do placówki Poczty Polskiej z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie (orzeczenie o niepełnosprawności, decyzja o zasiłku itp.).
- Ważna wskazówka na 2026 rok: Jeśli planujesz zakup nowego telewizora, pamiętaj, że sklep nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu Poczcie Polskiej, ale Ty jako użytkownik masz 14 dni na jego rejestrację (chyba że należysz do powyższych grup).