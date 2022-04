Przedstawiciel MF był we wtorek rano pytany przez Wirtualną Polskę o to, czy w związku z zapowiadanymi zmianami podatkowymi przygotowane zostaną specjalne kalkulatory, za pomocą których podatnicy będą mogli sprawdzić, ile podatku zapłacą.

Soboń potwierdził, że ministerstwo ma plan uruchomienia takiego narzędzia. Wyjaśnił, że byłyby to rozbudowane kalkulatory, dzięki którym - jak wskazał - będzie można sprawdzić "swoją rzeczywistą sytuację, nie tylko jakąś modelową, ale sytuację np. przy zbiegu różnych dochodów".

Jego zdaniem takie narzędzie powinno być udostępnione np. po zakończeniu prac legislacyjnych nad pakietem zmian podatkowych w Sejmie.

Wiceszef resortu finansów był również pytany, czy w tym roku będą proponowane inne zmiany w podatkach. Soboń poinformował, że wkrótce ministerstwo zaprezentuje propozycje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

"One dotyczą podatku CIT. Nie pokazaliśmy jeszcze tego pakietu zmian, który chcemy zaproponować" - powiedział. "CIT pokażemy za chwilę i będą tam zmiany dotyczące przede wszystkim minimalnego CIT" - dodał.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w podatku PIT.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulgi dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).