"Dziś do godziny 13 wydano 846 tysięcy numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy" - przekazał wiceszef MSWiA. Zwrócił uwagę, że 96 procent PESELI zostało nadane kobietom i dzieciom.

Jak wyjaśnił 425 tysięcy numerów wydano osobom dorosłym, a 136 tysięcy dzieciom w wieku 12 - 18 lat, a 284 tysięcy to dzieci do 12 roku życia.

Jak zaznaczył nieznacznie wzrasta ruch na wyjeździe z Polski, natomiast do Polski przybywa średnio 20 - 30 tysięcy osób i jest to sytuacja stabilna.

Szefernaker: Pracujemy, aby na 1 września system szkolny był gotowy na przyjęcie uczniów z Ukrainy

Na 1 września system szkolny ma być gotowy na przyjęcie uczniów z Ukrainy tak, aby polskie dzieci nie odczuwały znaczącego wzrostu liczby dzieci uciekinierów – zapewnił wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.

Zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań jest przygotowanie systemu edukacji na 1 września, tak aby wszystkie dzieci uchodźców z Ukrainy mogły skorzystać ze żłobków i przedszkoli. "W kolejnych tygodniach z ministrem edukacji panem Przemysławem Czarnkiem będziemy rozmawiali z samorządowcami, tak, aby ten system – nie tylko doraźnie, jak do tej pory – funkcjonował, żeby polskie dzieci korzystając ze szkół nie odczuwały znaczącego wzrostu uczniów z Ukrainy. To jest nasze zadanie na najbliższe tygodnie" – powiedział Szefernaker.

Podkreślił, że strona rządowa "umówiła się" z samorządową, że najbliższe tygodnie "zostaną poświęcone na to, aby ulepszyć system edukacji, dostosować do liczby uczniów, którzy dotarli i dotrą do Polski".

60 tys. uchodźców z Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie specjalnej ustawy

Na mocy ustawy o pomocy dla uchodźców 60 tys. osób z Ukrainy podjęło pracę w Polsce - podał w środę na konferencji prasowej w Warszawie pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

"Mamy dane od pracodawców, które wskazują, że na mocy ustawy dotyczącej uchodźców - tylko i wyłącznie na mocy tej ustawy blisko 60 tys. osób z Ukrainy podjęło prace w Polsce. Jest to trend wzrostowy w ostatnich dniach. Coraz więcej osób podejmuje pracę" - podał Szefernaker.

Podał, że część osób podjęło pracę także w oparciu o przepisy ogólne - niedotyczące tej specustawy. "Część z tych osób miało zezwolenie na pracę w Polsce, ponieważ wcześniej już kiedyś pracowali" - wskazał.

"Ale tych dodatkowych osób, które podjęły pracę na mocy specjalnej ustawy, którą przyjęliśmy w pierwszej połowie marca - miesiąc temu. Przez ten miesiąc na mocy tej ustawy podjęło pracę 60 tys. osób uchodźców z Ukrainy" - powtórzył pełnomocnik.

Szefernaker podkreślił, że edukacja jest tu "o tyle ważną sprawą, że jeżeli zapewnimy dobry system oświaty dla wszystkich - przede wszystkim dla polskich dzieci, ale także dla dzieci ukraińskich - to pozwolimy na to, aby wiele osób, które dzisiaj pilnuje te dzieci, mogło pójść do pracy i zacząć normalnie żyć, usamodzielnić się, funkcjonować bezpiecznie w Polsce".

Szefernaker o pomocy uchodźcom: Chcemy już rozmawiać o konkretach

"My chcemy już rozmawiać o konkretach. Czas, w którym nasi zachodni partnerzy gratulowali polskiemu społeczeństwu i polskiemu rządowi działań na rzecz uchodźców, uważamy już, że jest już za nami. Dziękujemy, jesteśmy dumni, również mówimy o wielkim dziele, które polski naród i polskie społeczeństwo tworzy od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę, ale musimy rozmawiać o konkretach" - powiedział wiceszef MSWiA. "Musimy rozmawiać o konkretnych środkach, które mogą trafić do Polski na pomoc dla uchodźców. Zależy nam na tym, aby Europa solidarnie działała w tych kwestiach, żebyśmy solidarnie ponosili koszty związane ze wspólnym bezpieczeństwem. Bo inwestycja w pomoc uchodźcom jest inwestycją w bezpieczeństwo Polski i Europy" - dodał.

Odniósł się też do spotkania z brytyjskim ministrem ds. uchodźców Lordem Harringtonem, którego tematem była pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Zapewnił, że będzie współpracować i upowszechniać wiedzę na temat systemu pomocy uchodźcom w Wielkiej Brytanii. "Będziemy ją upowszechniać także w Polsce" - zaznaczył.

"W związku z tym umówiliśmy się, że zrealizujemy w najbliższych dniach prośbę Wielkiej Brytanii, aby wszyscy Ukraińcy, którzy logują się do sowich telefonów otrzymali informację dotyczącą możliwości ubiegania się o legalny pobyt w Wielkiej Brytanii" - podkreślił. Zaznaczył, że cały czas resort jest w kontakcie z organizacjami ONZ, które pomagają uchodźcom, stąd też kolejne spotkania z UNICEF, UNCHR a także z ambasadorami innych państw.